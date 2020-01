Fabio Graziotto, presidente Credipass e Hgroup: “Vogliamo avviare un confronto con tutti gli operatori del settore per una riforma del d.lgs. 141″

“Il nostro obiettivo è quello di avviare un confronto e una discussione con tutti gli operatori del settore e i soggetti interessati per una riforma del decreto legislativo 141 del 2010, in un’ottica di crescita e sviluppo di tutto il comparto della mediazione creditizia” . Fabio Graziotto, presidente di Credipass e Hgroup, sintetizza così le ragioni che hanno portato la società a organizzare il convegno “Mediazione creditizia: una professione in evoluzione. Criticità, progetti, proposte a dieci anni dalla riforma”, in programma a Roma il 20 gennaio.

Nel momento in cui entrò in vigore, ormai 10 anni fa, il decreto legislativo 141 sollevò molte polemiche. Si tratta di un provvedimento superato?

Quello che a noi interessa non è dare giudizi ma avviare una discussione costruttiva sulle criticità che la disciplina contenuta nel decreto legislativo contiene, coinvolgendo il maggior numero possibile di operatori del settore. Vogliamo avviare un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, le istituzioni e gli altri soggetti interessati per introdurre alcune modifiche all’attuale normativa.

Quali sono secondo voi le principali criticità del 141?

Uno dei principali problemi riguarda il ruolo del collaboratore del mediatore creditizio. Se il settore vuole crescere deve puntare soprattutto sulla professionalità delle figure che operano al suo interno. In base all’attuale disciplina, invece, il collaboratore del mediatore non risponde mai in caso di scarsa professionalità; a rispondere è sempre la società per cui lavora. Così se un collaboratore si comporta in modo poco corretto e la società per cui lavora gli revoca il mandato, il giorno dopo quella persona può benissimo iniziare a operare per conto di un altro mediatore, visto che non esiste alcun regime sanzionatorio, come invece accade per i promotori finanziari e gli intermediari assicurativi. Questo è sicuramente un punto che merita l’avvio di una confronto all’interno della categoria finalizzato alla formulazione di proposte per cercare di risolvere il problema.

Ci sono altre criticità?

Un altro problema è relativo alla disciplina della cessione del quinto, che deve necessariamente fare i conti con la sentenza Lexitor. A questo proposito abbiamo formulato delle proposte specifiche che presenteremo durante il convegno.

La locandina del convegno