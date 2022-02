Fabrick lancia Sme Solutions, linea per le banche che offrono servizi digitali alle pmi

Fabrick, società che opera a livello internazionale per promuovere l’open finance, lancia Sme Solutions, una linea composta da tre prodotti che le banche possono integrare per rinnovare e valorizzare la propria offerta di servizi digitali alle pmi.

Le Sme Solutions permettono infatti una convergenza tra domini informativi transazionali e gestionali, che genera nuovo valore in termini di insight da dare alle aziende, che possono essere tradotti in servizi di riconciliazione, cash flow forecasting, cash pooling e di credito. Questo, da un lato, apre loro le porte per una gestione più efficiente e consapevole, liberando internamente risorse da poter dedicare alla crescita del business; dall’altro, consente alle banche di migliorare la conoscenza del business del cliente con riflessi positivi sulla capacità di servizio e di ingaggio commerciale.

Nel dettaglio, i prodotti sviluppati da Fabrick sono:

Sme Banking: piattaforma e canale digitale disponibile in modalità white label, che abilita le banche a offrire non solo servizi transazionali ma anche servizi verticali (es. digital cfo, anticipo fatture, etc.), in grado di fornire un’esperienza digitale integrata alle aziende.

Lending Place: suite di soluzioni per l’accesso e il consumo di credito da parte delle imprese, che abilita servizi digitali di anticipo fatture e fast lending.

Spin: suite di servizi software per la gestione finanziaria d’impresa, che ha l’obiettivo di aiutare le aziende a comprendere meglio le proprie dinamiche finanziarie, superare la microinformatica e la manualità gestionale e pertanto migliorare la propria alfabetizzazione gestionale e finanziaria con benefici sulla bancabilità. Per le banche rappresenta una finestra sull’operatività gestionale dell’azienda funzionale a migliorare la propria capacità di servizio.

“L’open finance ha aperto il mondo dei servizi finanziari a player che hanno fatto di digitalizzazione e customer experience elementi core della propria proposizione, e che oggi per determinati servizi rappresentano per le imprese una valida alternativa alle banche – afferma Marco Scappa, responsabile Sme Solutions di Fabrick -. In questo specifico segmento di mercato la competizione si gioca sulla convergenza di servizi e informazioni allo scopo di garantire alla PMI una customer journey unica che prende spunto dalla sfera amministrativo-gestionale per finalizzarsi in quella finanziaria. Solo se le banche riusciranno a porsi all’inizio di questo processo manterranno la customer ownership che hanno costruito nel tempo. Il trend evidente è l’avvicinamento dei due mondi: servizi bancari interconnessi con servizi gestionali, dati transazionali posti in relazione con dati gestionali. Questa unione genera valore per tutti, le aziende ne guadagno in efficienza amministrativa e consapevolezza delle dinamiche gestionali-finanziarie. La visibilità sul ciclo economico dell’azienda consente alle banche di implementare modelli di servizio di consulenza veramente efficaci in grado di anticipare i bisogni dell’azienda e proporre risposte pertinenti e tempestive”.