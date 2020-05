SimplyBiz video / Face to Face a distanza con Paolo Righi, presidente onorario di Auxilia Finance

La nuova puntata della rubrica Face to Face di SimplyBiz ha come ospite Paolo Righi, presidente onorario e fondatore di Auxilia Finance ed esperto del settore immobiliare. Con lui analizziamo le dinamiche in atto nel settore immobiliare e del credito e gli scenari post covid-19.

Auxilia Finance è una società leader nel settore della mediazione creditizia, iscritta nell’elenco dell’Organismo agenti e mediatori (Oam), specializzata nella distribuzione di mutui ipotecari, prestiti personali, cessioni del quinto e coperture assicurative accessorie. Occupa oltre 350 consulenti sul territorio nazionale di cui garantisce professionalità, completa conoscenza del panorama del credito e totale adesione al Codice Etico.

Auxilia Finance è presente nelle principali città italiane con propri uffici commerciali ed è uno dei principali protagonisti italiani del settore nell’on demand digitale, che consente ai clienti di utilizzare i servizi di consulenza comodamente nei momenti per loro più opportuni.