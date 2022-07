SimplyBiz Video / Face to face con Affida. Stefano Grassi: “L’espansione del comparto prestiti nel Nord Italia con il team di Marco Busnelli” – Parte 2

Nella prima parte dell’intervista di Simplybiz il presidente di Affida, Stefano Grassi, ha raccontato il progetto di espansione della rete della società di mediazione creditizia nel settore dei prestiti ai privati e corporate nel Nord Italia. Percorso che sarà guidato da Marco Busnelli.

In questa seconda parte, la parola passa a due personal broker che compongono la squadra di Busnelli: Fabrizio Pirola e Antonio Rubino.

Fabrizio Pirola, personal broker specializzato nei prestiti alle imprese, espone le difficoltà delle imprese italiane a trovare soddisfazione alle loro esigenze nei canali bancari. E spiega come la disponibilità di convenzioni con diversi istituti di credito e fintech, che caratterizzano Affida, consenta di aiutare gli imprenditori a tutti i livelli, dalla start up alla spa, con finanziamenti che partono da cifre contenute per arrivare fino a 2 milioni di euro.

Antonio Rubino racconta i retroscena della vita del personal broker, che inizia la mattina presto e finisce a tarda sera, e condivide le piccole abitudini del ‘team Busnelli’. “Siamo un gruppo di amici che si divertono tanto – spiega -. Per questo non ci pesa rispondere a un messaggio che arriva su Whatsapp alle 7:30 o alzare la cornetta alle 22. Durante il giorno lavoriamo in sedi diverse; poi ci diamo un appuntamento serale, post cena, per confrontarci e individuare quel quid in più che può distinguerci dalla concorrenza. Marco ci dà mille opportunità e tanto entusiasmo. Ora, con le ultime novità che hanno riguardato Affida, sentiamo di poter stare tranquilli perché sappiamo di avere le spalle coperte”.