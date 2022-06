SimplyBiz Video / Face to face con Giordano Guerrieri, ceo CorporateCredit: “La nostra società di mediazione, nata digitale, punta sulla consulenza per aiutare le pmi a costruire il merito creditizio”

Giordano Guerrieri presenta CorporateCredit, la società di mediazione creditizia dedicata alle pmi. Nata sul finire del 2021, ha mosso i suoi primi passi nel 2021 incentrando la sua attività sul focus aziendale.

Giordano Guerrieri è cofondatore e amministratore di Soluzione Funding, che è la società di mediazione creditizia proprietaria del marchio CorporateCredit, ed è parte del gruppo Soluzione Tasse, quotato in Borsa.

“La società è nata digitale e si pone l’obiettivo di dare nuovi strumenti per agevolare accesso al credito alle pmi. Abbiamo innanzitutto creato dei sistemi informatici che permettono di capire se le aziende sono meritevoli di credito e possono percorrere la strada dell’accesso ai finanziamenti. In caso di risposta negativa, entra in ballo la nostra rete di consulenti del credito che indicano come costruire nel tempo il merito creditizio”, spiega Guerrieri.

La società di mediazione creditizia vanta oggi 25 convenzioni con fintech, consorzi di garanzia, banche tradizionali per aumentare le possibilità di ottenere un prestito.

Guerrieri racconta i cambiamenti in corso nel mondo bancario e il ruolo fondamentale che avranno i consulenti del credito per le aziende, soffermandosi anche sulla costruzione di una rete di collaboratori, avviata recentemente dalla società.