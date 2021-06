SimplyBiz Video / Face to Face con Paola Monti, marketing and communication manager di Intesi Group

Partendo dall’esperienza in ambito carte, pagamenti e sicurezza, l’offerta dell’azienda si è specializzata nella sicurezza logica applicativa (firma, autenticazione e crittografia). A questo si affiancano le attività di progettazione e gestione operativa, svolte principalmente per aziende dei settori finance e telco. Non mancano referenze importanti in ambito Industria e pubblica amministrazione. La proposta di Intesi Group include la consulenza, la fornitura di prodotti off-the-shelf, la fornitura di servizi in cloud pubblici e privati.