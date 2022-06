SimplyBiz video / Face to face con Premia Finance. Nardo e Orlando: grandi novità in arrivo su operazioni in Borsa e ventaglio prodotti

Operazioni straordinarie in Borsa per continuare a crescere per linee esterne, oltre che interne, e ampliamento del ventaglio dei prodotti, per includere mutui e corporate. Sono le due novità più importanti annunciate ai microfoni di SimplyBiz dall’amministratore delegato di Premia Finance Gaetano Nardo.

Non sono però gli unici cambiamenti in arrivo per la società di mediazione creditizia, che nel 2021 si è quotata in Borsa e lo scorso 9 giugno è stata ammessa ufficialmente agli scambi nel segmento Euronext Growth Milan.

Il direttore di rete Girolamo Orlando ha raccontato a Flavio Meloni che Premia Finance sta avviando in questi giorni un piano di sviluppo nel Centro Nord Italia, a partire da Milano. Un progetto nel quale sono aperti a coinvolgere anche agenti strutturati, desiderosi di scoprire i vantaggi della mediazione creditizia.

Maggiori dettagli nella nostra intervista…