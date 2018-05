Facile.it acquista il 60% di Nexus

di

Facile.it ha annunciato oggi l’acquisizione del 60% di Nexus, società specializzata nella mediazione del credito alle famiglie.

Dopo i successi ottenuti con la creazione di Facile.it Partner Network, la rete di intermediari assicurativi di Facile.it nata nel 2012 che ad oggi conta già oltre 2.500 iscritti su tutto il territorio italiano, e il lancio dei Facile.it Store, negozi su strada aperti in sei città italiane, l’investimento in Nexus mira a rafforzare ulteriormente la presenza del comparatore sul territorio, creando una rete parallela a quella di Facile Partner Network, ma questa volta specializzata nel credito alle famiglie, con particolare focus su mutui per la casa, prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti assicurativi connessi al credito.

L’operazione, pari a un valore di 7 milioni di euro, consentirà di sviluppare forti sinergie di marketing; da un lato i professionisti del network Nexus potranno sfruttare le capacità di marketing e acquisizione online di potenziali clienti di Facile.it e, dall’altro, quest’ultima acquisirà un notevole portafoglio di consulenti di grande esperienza e nuovi accordi con Istituti di credito i cui prodotti, fino ad oggi, non venivano confrontati sul sito. Nexus sarà, de facto, il polo aggregante nella distribuzione fisica sul territorio di prodotti di credito per conto di Facile.it e, con effetto immediato, i 130 credit planner nelle fila del mediatore creditizio entrano a far parte della rete di consulenza del comparatore.

“L’ingresso dei professionisti di Nexus nella nostra famiglia è per noi non solo motivo di grande orgoglio, ma anche stimolo per continuare a crescere come abbiamo fatto in tutti questi anni, offrendo ai consumatori strumenti sempre più efficaci per aiutarli a gestire in maniera corretta i loro budget familiari attraverso l’esperienza e la professionalità dei nostri consulenti”, ha dichiarato Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it.

“L’ingresso nel capitale di Nexus di un partner di così grande valore e successo rappresenta un’opportunità straordinaria nella strategia di crescita e di differenziazione aziendale e, se da un lato garantirà continuità alle strutture preesistenti, dall’altro contribuirà a rafforzarne la capacità competitiva nel mercato con l’obiettivo di raggiungere significative performance qualitative e quantitative – ha sottolineato Angela Giannicola, che in seguito all’accordo con Facile.it diventa amministratore delegato di Nexus e consigliere di Mutui.it -. Coniugare un comparatore ad una rete di professionisti sul territorio, condividendo valori, competenze, tecnologia ed eccellenza operativa, sarà per la comunità degli stakeholder, e dei consumatori in particolare, elevata garanzia di trasparenza e competitività dell’offerta e dei servizi”.

Come già avviene per Facile.it Partner Network e i Facile.it Store, la rete di Nexus non va a sostituirsi al canale online, ma si affianca ad esso offrendo così un’ulteriore opportunità di risparmio ai consumatori cui viene data la possibilità di rivolgersi a professionisti dedicati operanti in diverse aree del Paese.

