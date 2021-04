Facile.it inaugura cinque nuovi store

Continua a gran velocità il percorso di espansione territoriale di Facile.it, che ha in programma l’inaugurazione di cinque nuovi store tra aprile e maggio. Al punto vendita di Ravenna (Via Cavour 37), inaugurato il 13 aprile, si affiancheranno le aperture di Legnano (Corso Magenta 18), Ferrara (Via Bersaglieri del Po 9) e, nelle prossime settimane, quelle di Verona (Via Stella 14) e Vicenza (Corso Palladio 61).

“Essere presenti in maniera capillare sul territorio italiano è per noi fondamentale» –spiega Daniela Zancan, managing director stores e Facile.it Mutui e Prestiti -. Questo ci consente, da un lato, di essere più vicini ai consumatori e comprendere al meglio le loro esigenze, dall’altro di offrire ad un numero sempre maggiore di clienti la possibilità di incontrare un consulente esperto per individuare le migliori soluzioni di risparmio sulle principali voci di spesa familiare”.

I Facile.it store sono “luoghi fisici dove i cittadini possono affidarsi a consulenti dedicati che li guidano nell’identificazione delle migliori offerte su prodotti assicurativi, di finanziamento e utenze domestiche – spiega una nota della compagnia -. Una formula di successo, unica nel suo genere in Italia, che sta catturando sempre più l’attenzione anche dei consumatori”. Secondo i dati della società, nel 2020, nonostante le limitazioni alla mobilità, sono stati più di 50.000 gli italiani che si sono rivolti ad uno store per confrontare e risparmiare su Rc auto e moto, mutui, prestiti e bollette luce e gas.

Positivi anche i risvolti sul fronte occupazionale: ad oggi i punti fisici a marchio Facile.it contano circa 250 tra dipendenti, consulenti assicurativi e del credito. E proprio in funzione dello sviluppo della propria rete territoriale, l’azienda è alla costante ricerca di professionisti nell’ambito dell’intermediazione assicurativa e della mediazione creditizia.

“Entrare nella squadra di consulenti Facile.it significa prender parte ad uno dei progetti più innovativi del settore – spiega Angela Giannicola, direttore commerciale stores e Facile.it Mutui e Prestiti -. In vista del nostro piano di espansione cerchiamo sia giovani talentuosi, che potranno crescere e sviluppare nuove competenze, sia professionisti con esperienza, che potranno beneficiare di importanti vantaggi competitivi per raggiungere significative performance qualitative e quantitative”.

Gli store sono oggi presenti in 21 città italiane: Varese, Bergamo, Cremona, Roma, Milano, Monza, Parma, Genova, Reggio Emilia, Piacenza, Savona, Udine, Treviso, Padova, Torino, Bari, Lecce, Salerno, Cagliari, Treviglio e Mestre, cui si aggiungono le 5 nuove inaugurazioni in programma tra aprile e maggio e le numerose previste entro fine 2021.

Agli store si affiancano le 40 agenzie fisiche a marchio Facile.it Mutui e Prestiti, specializzata nell’ambito della mediazione creditizia.