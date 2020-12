Facile.it Mutui e Prestiti, Giannicola: “Crescita a doppia cifra percentuale nel 2020. Anno ricco di iniziative”

“Posso affermare con orgoglio che il 2020 è stato un anno di grande valore per la nostra azienda. Siamo cresciuti molto bene consolidando un’ottima capacità nella gestione e nel mix di tutti i prodotti, abbiamo segnato record positivi in ogni reparto e crescite a doppia cifra percentuale”, afferma Angela Giannicola, presidente di Facile.it Mutui e Prestiti (Fmp) e commercial director degli stores e di Fmp.

Bilancio 2020

Grazie all’alta qualità della consulenza erogata abbiamo reagito benissimo alle difficoltà che questo anno così particolare ci ha costretti ad affrontare e, ad esempio, subito dopo la fine del primo lockdown il nostro business ha ricominciato a correre spedito crescendo in maniera veramente importante. Mi piace ricordare anche che abbiamo superato brillantemente la verifica annuale per la conferma dei requisiti qualitativi della nostra organizzazione confermandoci ancora come unica società di mediazione creditizia in Italia con certificazione di qualità Uni En Iso:2015. Un sigillo di qualità.

Criticità riscontrate

Può suonare strano, ma il 2020 per noi è stato un anno molto positivo nonostante l’incerta situazione economica vissuta in Italia a causa degli effetti derivanti dalla pandemia Covid; un anno ricco di iniziative di pregio che ci hanno permesso di continuare a crescere. Nel mese di dicembre, poi, si è concluso anche il primo grande intervento di rebranding delle agenzie Fmp sul territorio, attività che ci ha portato alla costruzione di una immagine unica valorizzando così ogni punto vendita. Non ci siamo mai scoraggiati e la distanza obbligata dal lockdown è stata trasformata in un nuovo modo di stare insieme, costruttivo e intenso, ricco di emozioni e di condivisione fra noi e i nostri clienti, dove il sorriso ha continuato a caratterizzare ogni momento di incontro.

Strategie messe in campo per contrastare l’emergenza

Il funzionamento delle agenzie Fmp e degli store Facile.it è strutturato per creare sinergie di vendita con tutti i prodotti a disposizione per migliorare la capacità di risparmio dei nostri clienti. Abbiamo quindi varato un nuovo modello di servizi e diprofessionista, capace di guidare il cliente verso scelte consapevoli e sostenibili nel tempo, offrendo contestualmente una possibilità di risparmio unica nel mercato per soddisfare i bisogni e le esigenze della famiglia. Al contempo, per la nostra rete di consulenti, tutto questo ha significato “acquisizione continua di nuovi clienti” che si sono rivolti ad un brand forte per una comparazione globale, dall’assicurazione auto alle utenze e alla connessione adsl/fibra, dai mutui ai prestiti e alle cessioni del quinto dello stipendio. Abbiamo servito migliaia di clienti che hanno scelto di rivolgersi a noi attraverso il canale fisico.

Sono fermamente convinta che la formazione dei nostri professionisti sia il valore alla base della crescita dell’intera struttura commerciale in termini di qualità di servizio al cliente e di incremento dei volumi produttivi; per questo motivo abbiamo voluto consolidare l’alto livello di preparazione tecnica e di proposizione commerciale di ogni singola risorsa di rete e, per incrementare tali competenze, durante tutto l’anno, abbiamo messo a disposizione molteplici sessioni di formazione in modalità a distanza, per un totale di oltre 1.300 ore di formazione erogata.

“Anche per il prossimo anno abbiamo previsioni di crescita a doppia cifra su tutti i comparti, assicurativo, finance e utilities”, spiega Daniela Zancan, managing director degli stores e di Fmp.

Previsioni per il 2021

Una sfida molto stimolante, in pieno stile Facile.it, che affronteremo con importanti investimenti in ambito organizzativo, progettuale e tecnologico. In continuità con il 2020, rafforzeremo la nostra presenza sul territorio aprendo circa 15 store a marchio Facile.it e inaugurando nuove agenzie Facile.it Mutui e Prestiti.

Stiamo quindi valutando con grande interesse nuove collaborazioni sull’intero territorio nazionale. Abbiamo poi, da poco, perfezionato l’acquisto di una nuova importante piattaforma tecnologica che, da un lato supporterà la nostra forza vendita nella gestione di una consulenza al risparmio a 360°, dall’altro ci aiuterà a sviluppare nuovi processi volti a rafforzare la nostra presenza su mercati come quello della cessione del quinto. Infine, nei primi mesi del 2021, prenderà vita un progetto formativo a cui teniamo moltissimo. Una “talent farm” attraverso la quale creeremo una scuola di formazione a marchio Facile.it, dedicata al reclutamento di giovani talenti e alla loro crescita attraverso percorsi didattici mirati. Largo quindi anche alle nuove leve.