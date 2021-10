Facile.it acquisisce il gruppo Tcs

Facile.it Broker di Assicurazioni ha acquisito il 100% del gruppo Tcs, realtà operativa nell’ambito della distribuzione e consulenza assicurativa, fondata nel 2007 da Marco Pagani, Bruno De Angelis, Vittorio Giuncato e Ludmila Fernandes. Lo ha annunciato oggi la società.

L’operazione, per la quale non è stata resa nota la cifra di acquisto, riguarda tutte e tre le società del gruppo: Tcs Broker, società di brokeraggio assicurativo, Tcs Assicura, agenzia mandataria di primarie compagnie del settore e Tcs Academy, realtà che si occupa di formazione con specializzazione nell’ambito delle assicurazioni e della comunicazione.

Il gruppo Tcs, che opera tramite una rete di circa 150 collaboratori attivi sul territorio, gestisce un portafoglio clienti in tutta Italia, non solo nel mondo retail, ma anche professionisti ed aziende, con prodotti che spaziano dall’rc auto alle polizze vita, sino ad altri rami elementari come le assicurazioni viaggio e quelle per la casa. La rete del gruppo entra quindi a far parte di Facile.it, pur continuando ad operare con il brand Tcs.

Con questo investimento Facile.it punta a rafforzare il canale di distribuzione fisico e a potenziare ulteriormente la sua rete Facile.it Partner; progetto lanciato nel 2012 e diventato, in pochi anni, la rete di intermediari assicurativi indipendente più grande d’Italia, con circa 3.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale.

“La multicanalità è uno degli elementi chiave della strategia di crescita di Facile.it; per questo abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio con questa acquisizione, che ci consentirà di avere un presidio ancora più capillare nelle regioni del Centro e del Sud Italia, dove il gruppo Tcs ha una presenza importante – spiega Tobias Stuber, ceo di Facile.it –. Siamo contenti di poter accogliere nella squadra di Facile.it i professionisti di Tcs e grazie anche al loro contributo continuare a crescere e puntare ad obiettivi sempre più sfidanti”.