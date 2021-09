Facile.it Partner: 10 incontri sul territorio per incontrare la rete e cercare nuovi intermediari assicurativi

Facile.it Partner, la rete di intermediari assicurativi indipendente che fa capo a Facile.it si appresta a concludere l’anno con un programma di dieci incontri sul territorio, lungo tutto lo Stivale, dedicati alla rete e non solo.

La convention

Dopo gli appuntamenti di Desenzano del Garda, Cagliari e Roma, la convention nazionale riparte con due eventi a Milano: il 29 settembre presso l’Hotel Visconti e il 1° ottobre presso l’Enterprise Hotel. Seguiranno due eventi a Roma (8 ottobre presso l’A.Roma Lifestyle Hotel), i due di Firenze (15 ottobre presso l’AC Hotel) e di Palermo (22 ottobre presso la Galleria d’Arte Moderna).

Tutti gli incontri saranno organizzati dal vivo e nel pieno rispetto di tutte le normative anti covid-19.

Le convention, rivolte a tutti i collaboratori della rete Facile.it Partner, saranno l’occasione per fare un primo bilancio sui risultati del 2021 e condividere novità e strategie per il prossimo anno.

“La convention rappresenta per noi e per i collaboratori un momento molto importante e per questo, per permettere a tutti di partecipare, abbiamo deciso di replicare l’evento nazionale in diverse tappe locali – spiega il direttore Igor Tunesi -. Lo scopo di questi appuntamenti è di incontrare i nostri intermediari e di presentare loro le novità in termini di offerta prodotti, tecnologia e incentivi di fine anno, gettando così le basi per il 2022. Alle conventions sarà presente tutta la struttura commerciale di Facile.it Partner, perché per noi è fondamentale ascoltare le esigenze di ogni singolo collaboratore che fa parte della nostra grande rete”.

Tour open day

L’impegno di Facile.it Partner sul territorio non si esaurisce qui e alle tappe della convention nazionale si affianca il Tour di Open Day iniziato lo scorso 1 luglio a Cagliari e organizzato per presentare le opportunità offerte dall’azienda agli intermediari che vogliono entrare a far parte della rete.

Il tour toccherà Firenze, il 14 ottobre presso l’AC Hotel e Palermo, il 21 ottobre, con un evento nella splendida location della Galleria di Arte Moderna della città. Per partecipare agli open day è necessario registrarsi sul sito della società.

Scopo degli incontri è di presentare ai professionisti del settore assicurativo l’offerta di Facile.it Partner e, in particolare, la piattaforma Shark, tecnologia proprietaria di Facile.it sviluppata appositamente per offrire agli intermediari uno strumento in grado di gestire l’intero processo di vendita, direttamente da un’app.

Sarà l’occasione per conoscere tutte le opportunità offerte alle reti fisiche: dal modello di remunerazione sino alla gamma di prodotti trattati, non solo di compagnie assicurative, ma anche di società di servizi luce, gas e internet.

“Siamo alla ricerca di intermediari qualificati e l’open day è un momento di incontro per selezionare i collaboratori da inserire nel nostro network, che è attualmente la rete di intermediari più grande d’Italia, spiega Tunesi.