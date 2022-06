Facile.it, Silver Lake annuncia accordo per acquisizione maggioranza

Silver Lake ha siglato un accordo per acquisire dal fondo Eqt VIII, acquisendo la partecipazione di maggioranza di Facile.it e Oakley Capital, una società di private equity paneuropea. L’annuncio è arrivato lo scorso 22 giugno dalla società di investimento tecnologico globale.

“Facile.it è un’azienda eccezionale con una proposta differenziata e di grande valore per clienti e fornitrice di servizi finanziari – ha dichiarato Christian Lucas, co-head di Silver Lake Emea -. Siamo davvero colpiti da ciò che Tobias e il resto del team hanno costruito negli ultimi anni. L’azienda rappresenta ora il principale punto di riferimento in Italia per i consumatori che vogliono confrontare i prezzi online. Una piattaforma tecnologica leader di mercato che vanta capacità omnicanale uniche, attraverso le sue reti di agenti e negozi. Investire in modelli di business ad alta crescita e all’avanguardia con capacità tecnologiche differenziate è al centro della nostra missione. Non vediamo l’ora di collaborare con Tobias e il resto del team di gestione per investire in modo significativo nel business e guidare un’ulteriore crescita e creazione di valore nei prossimi anni, apportando la nostra esperienza dagli investimenti in più attività simili in tutta Europa”.

“A nome del team di gestione Facile.it e di tutti i dipendenti, vorrei ringraziare Eqt per la partnership di successo, collaborativa e altamente produttiva degli ultimi quattro anni. Grazie al supporto di Eqt, oggi siamo in una posizione ancora migliore per la fase di crescita con il nostro nuovo partner Silver Lake”, ha aggiunto il ceo di Facile.it Tobias Stuber.