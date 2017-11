di

Il factoring continua a crescere. Al 31 ottobre l’incremento del volume d’affari rispetto ai primi dieci mesi del 2016 risulta pari, secondo le stime preliminari di Assifact, all’11,7%. Per un business che vale il 13% del Pil si annuncia positivo anche il dato di chiusura dell’anno, che gli stessi operatori prevedono pari al 7,63%.

Intanto in seno ad Assifact, l’Associazione italiana per il factoring che rappresenta le principali società del settore, sono state completate le nomine per le posizioni di vertice. Il nuovo comitato esecutivo ha eletto Roberto Fiorini, amministratore delegato di Unicredit Factoring s.p.a., quale presidente della commissione organizzazione e risorse umane.

Alla presidenza del comitato guida del Dap, che sovrintende in sede associativa al funzionamento del servizio “Database delle Abitudini di Pagamento”, realizzato in collaborazione con Cribis D&B, è stato nominato Gianluca Lauria, attuale direttore generale di Ifitalia s.p.a., che riceve il testimone da Fausto Galmarini, neo presidente di Assifact. Oltre a confermare Antonio De Martini, consigliere delegato di Factorit s.p.a., e Gianluigi Riva, vice presidente di Exprivia Digital Financial Solution Srl, entrambi già in carica, il Comitato Esecutivo dell’Associazione ha nominato anche due nuovi membri del Comitato DAP: Luciano Braglia, amministratore delegato di Credemfactor SpA, e Raffaele Zingone, responsabile Banca Ifis Impresa Italia.

Del comitato esecutivo di Assifact fanno parte il presidente Fausto Galmarini, i vice presidenti Roberto Fiorini, Gianluca Lauria, Paolo Licciardello, Alessandro Ricco e Gianluigi Riva, i consiglieri Paolo Alfieri, Massimiliano Belingheri e Antonio De Martini e il past president Rony Hamaui.

Factoring, Assifact: nei primi 10 mesi dell’anno volumi in crescita dell’11,7% ultima modifica: da