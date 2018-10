di

“L’Ania vuole attivare un fondo per finanziare i progetti infrastrutturali del Paese. Potrebbe essere operativo per l’inizio del 2019”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina.

“Siamo convinti che gli investimenti in infrastrutture siano cruciali per la crescita e lo sviluppo del Paese – ha aggiunto Farina -. Per questo, abbiamo pensato a un fondo specifico e i prossimi passi prevedono una gara per scegliere la Sgr e per partire già all’inizio del 2019”.

