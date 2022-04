Fca Bank e Gruppo Koelliker, siglata nuova partnership nell’ambito dei servizi finanziari

Fca Bank e il Gruppo Koelliker hanno annunciato di aver siglato una nuova partnership nell’ambito dei servizi finanziari. La banca, con un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto e della mobilità, e Gruppo Koelliker, storico importatore e distributore di brand automobilistici in Italia, entrano in partnership strategica per la fornitura di soluzioni finanziarie alla rete dei dealer e ai clienti finali.

L’accordo, spiega una nota, include sette marchi commercializzati da Koelliker e comprende diversi modelli con motorizzazione completamente elettrica, che saranno supportati dalla gamma completa di servizi, innovativi e flessibili, offerti da Fca Bank. Si va dal consolidato SSangYong ai marchi emergenti e specializzati in vetture a zero emissioni Aiways, Seres e Weltmeister, dalle supercar di lusso targate Karma ai veicoli commerciali green di Maxus e Wuzheng.

La decisione di Koelliker si inserisce all’interno di una più ampia strategia del Gruppo che, leader nella mobilità intelligente, ha la missione di offrire a privati e professionisti consulenza, servizi estesi e innovativi e prodotti, in linea con le diverse esigenze di mobilità. L’integrazione di un’offerta di servizi finanziari insieme a una realtà impegnata nel finanziamento del settore auto come Fca Bank contribuirà ad accompagnare clienti e dealer verso una scelta di mobilità accessibile.

La partnership combina l’expertise, l’impegno verso modelli sostenibili e la leadership dei due brand nei rispettivi settori, unendo la solidità, l’innovazione e l’esperienza di lunga data di Fca Bank, con quella di Koelliker, frutto dell’heritage dell’azienda e della capacità di portare una nuova mobilità attraverso la selezione di brand all’avanguardia. In particolare, la collaborazione è per Fca Bank una nuova conferma della strategia volta ad incentivare la diffusione della mobilità sostenibile, da tempo uno dei principali driver di sviluppo della Banca.

“Siamo lieti di questo esclusivo accordo, che getta le basi di una nuova partnership strategica con il Gruppo Koelliker e valorizza ulteriormente la nostra esperienza, sviluppata al fianco di alcuni dei più importanti brand automotive internazionali – ha dichiarato Giacomo Carelli, ceo e general manager di Fca Bank -. Con questa collaborazione Fca Bank amplia ulteriormente il numero dei partner di rilievo, allargandosi a una realtà forte e orientata all’innovazione come il Gruppo Koelliker: un nuovo, importante passo sulla strada che ci porterà ad affermarci come la banca di riferimento della mobilità, in Italia e non solo”.

“Crediamo che oggi l’automobilista italiano sia alla ricerca di partner di valore in grado di accompagnarlo lungo l’intero percorso di scelta della sua mobilità, attraverso una consulenza completa e una proposta di prodotto e servizio specifica per le sue necessità. In questa direzione, la collaborazione con realtà come Fca Bank con cui condividiamo i driver dell’innovazione e della sostenibilità, ci consentirà di ampliare e personalizzare la nostra offerta nell’ambito dei servizi finanziari per soddisfare le richieste dei nostri clienti finali, in linea con la missione di essere il punto di accesso a una mobilità estesa che offre la risposta giusta alle diverse di esigenze” , ha aggiunto Marco Saltalamacchia, presidente di Gruppo Koelliker.