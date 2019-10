Fca Bank e Leasys presentano Leasys Car Cloud, innovativa formula di abbonamento automotive

Fca Bank e la sua controllata Leasys hanno presentato Leasys Car Cloud, innovativa formula di abbonamento automotive.

Durante l’evento “Abbonati alla Libertà”, presso Le Village by Crédit Agricole Milano, Fca Bank ha presentato le nuove sfide che l’evoluzione del settore della mobilità porta in dote, come il sempre crescente trend della subscription economy. Un modello di business legato alla disownership, che permette ai consumatori di utilizzare prodotti e servizi con continuità, senza averne la diretta proprietà. Sulla scia del successo di questa nuova forma di economia sono nati una serie di fenomeni contemporanei come la sharing economy, l’on-demand economy e i servizi in streaming. Un fenomeno sostenuto anche dai dati che riportano un numero di abbonati ai servizi di streaming musicale nel mondo pari a 225 milioni nel 2018. In Italia una famiglia su due possiede un abbonamento a un servizio di video streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Timvision e sono oltre 5.2 milioni gli utenti italiani che utilizzano in generale la sharing mobility, con possibilità di scelta che spaziano dai monopattini elettrici alle barche a vela.

Leasys CarCloud

Le caratteristiche della subscription economy hanno contagiato anche il settore della mobilità, creando un cambiamento epocale, contribuendo ad affermare un nuovo modo di guidare.

Un modello sostenibile che esclude il veicolo di proprietà e privilegia la libertà di muoversi: abbonandosi a un servizio di mobilità si può scegliere in ogni momento in tutta Italia il mezzo più funzionale e adatto a ogni situazione, promuovendo uno stile di vita più sostenibile, sia a livello economico sia ambientale.

L’evento ha rappresentato l’occasione per presentare Leasys CarCloud, l’innovativa soluzione proposta da Leasys dedicata ai clienti privati e ai liberi professionisti e pensata per offrire vantaggi e flessibilità grazie a un unico abbonamento che si può rinnovare ogni mese senza vincoli temporali.

Giacomo Carelli, ceo di Fca Bank ha illustrato quali sono i trend che guidano la subscription economy: dalla disownership, la tendenza che spinge i consumatori a non acquistare più i prodotti che utilizzano ed essere liberi dai vincoli della proprietà, all’economia “empirica”, che caratterizza i clienti non più in base a ciò che potrebbero possedere ma alle esperienze che vorrebero vivere, per arrivare alla circular economy che induce a ripensare la produzione e commercializzazione di beni a servizi in un’ottica di sostenibilità nel tempo.

Da queste tendenze nasce Leasys CarCloud, una formula unica per il settore della mobilità in Italia, che risponde alla necessità di guidare auto diverse in base alle differenti situazioni e necessità del cliente, come ad esempio l’utilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e l’auto familiare per le gite fuori porta durante i weekend o in vacanza.

Con Leasys CarCloud, a fronte di un canone fisso mensile si possono sempre utilizzare auto diverse in tutte le principali città italiane: l’ideale per chi viaggia in aereo o su rotaia. L’abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente può entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento.

La gestione è facile, completamente digitale e con zero burocrazia. Per usufruire del servizio è sufficiente pagare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il CarCloud 500 e 249 euro per CarCloud Renegade & Compass, inserire il codice di iscrizione su www.carcloud.leasys.com e scegliere tra i 2 pacchetti attualmente disponibili (interscambiabili tra di loro) che comprendono 7 modelli diversi:

Leasys CarCloud 500 : a partire da 249 euro al mese, che comprende i modelli 500, 500X, 500L, 500L Wagon, 500L Cross

: a partire da 249 euro al mese, che comprende i modelli 500, 500X, 500L, 500L Wagon, 500L Cross Leasys CarCloud Renegade & Compass: a partire da 349 euro al mese, che comprende i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass.



Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo.

L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida).

La natura innovativa di Leasys CarCloud è rappresentata anche dalla scelta della location per la presentazione. Le Village by CA Milano è infatti il primo hub dell’innovazione del gruppo Crédit Agricole in Italia, un ecosistema a sostegno del business sul territorio appartenente a un network che conta 32 centri tra Francia, Italia e Lussemburgo. E “Collaborare per innovare”, filosofia de Le Village, coinvolge partner corporate, start-up e abilitatori.

Crédit Agricole è un Gruppo bancario leader a livello internazionale, presente in 49 Paesi con oltre 139.000 collaboratori e 52 milioni di clienti.

La strategia di mobilità di Fca Bank attraverso Leasys

Leasys è un operatore di mobilità a 360 gradi e propone soluzioni uniche ed innovative per soddisfare le necessità di una clientela sempre più alla ricerca di affidabilità e flessibilità. È market leader del noleggio in Italia uno dei principali operatori in Europa. Leasys si rivolge a grandi aziende, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati.

Controllata da Fca Bank, è attiva in 7 Paesi in Europa e gestisce una flotta di 260.000 veicoli. Negli ultimi tre anni ha registrato una crescita del 70% e, a seguito degli ottimi risultati raggiunti nell’anno, prevede di ricevere almento 120 mila nuovi ordini entro la fine del 2019. In Italia un quarto delle vetture noleggiate a lungo termine è stata immatricolata da Leasys nei primi 9 mesi dell’anno. Il grado di soddisfazione da parte dei clienti è molto alto, con l’86% dei fleet manager e l’84% dei driver privati che si dichiarano pienamente soddisfatti.

Nel 2021 Leasys prevede di essere presente in 13 mercati in Europa con una flotta complessiva di 450.000 vetture, consolidando il proprio ruolo di top player come fornitore di servizi di mobilità. Tramite una rete capillare di Mobility Store, Leasys propone i suoi servizi su tutto il territorio nazionale, offrendo formule innovative che garantiscono una mobilità efficiente, razionale, sostenibile e sicura. Leasys punta ad avere 400 punti fisici in Italia nel 2020, mentre nel 2021 conta di espandersi in Europa con 1.200 Mobility Store e circa 35.000 veicoli noleggiati a breve e medio termine o in abbonamento.

Leasys propone un’offerta di servizi completa e innovativa che va incontro alle esigenze delle diverse tipologie di clienti. Per il cliente che vuole trasparenza e desidera conoscere fin da subito le condizioni di un eventuale riacquisto del veicolo a fine contratto (con diritto di prelazione sul veicolo stesso), Leasys offre Noleggio Chiaro, che si va ad aggiungere a Be Free, il primo noleggio a privati, che permette di restituire l’auto quando si vuole, con un pacchetto di servizi ampliabile secondo necessità, nonché a Jeep Miles, il prodotto in formula pay-per-use, dedicato a chi ricerca una soluzione estremamente flessibile e conveniente.

Per il cliente che non considera un must avere un veicolo nuovo di fabbrica o che vuole semplicemente spendere meno, Leasys propone Come Nuovo, che permette di noleggiare una vettura usata sempre in ottime condizioni, con circa il 20% di sconto rispetto al canone di un mezzo nuovo. Sempre nell’ottica della condivisione e del risparmio, Leasys ha lanciato a inizio anno U-GO, una soluzione di sharing peer to peer che aiuta il cliente a ridurre il costo del canone mensile condividendo la propria vettura quando non la utilizza. Il peer to peer di U-GO è anche al centro di un importante processo di internazionalizzazione, con l’obiettivo di approdare su tre nuovi mercati entro la fine del 2019 e su altri tre nel primo trimestre del prossimo anno, per un totale di 50.000 utenti entro il 2022.

Lo sviluppo di prodotti flessibili e altamente innovativi è supportato dalla Leasys App, che permette di gestire l’auto e tutti i servizi connessi direttamente dal proprio device portatile. Leasys completa la propria offerta alla clientela con servizi dedicati alla gestione delle flotte, alla rivendita dell’usato garantito attraverso le piattaforme Clickar.it e Clickar.biz, oltre a supportare la gestione di flotte in car sharing.

Inoltre, la risposta di Leasys al progresso tecnologico e digitale passa anche attraverso i principali touchpoint di ecommerce come Amazon.