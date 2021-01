Fca Bank nomina tre nuovi manager in Italia

Fca Bank ha annunciato oggi tre nuove nomine all’interno del gruppo per Fca Bank Italia.

Dal 1° gennaio Simone Lo Piccolo è subentrato a Paolo Manfreddi nel ruolo di sales & marketing manager. Riporterà direttamente a Giulio Viale, country manager Fca Bank Italia. In precedenza ha ricoperto il ruolo di credit manager.

La carica di Simone Lo Piccolo è stata ricoperta a partire dal 1° gennaio scorso da Dario Petrelli, divenuto credit manager. In precedenza ha ricoperto il ruolo di credit risk governance manager in Unicredit. Anche Petrelli riporterà a Giulio Viale.

Dall’11 gennaio Federico Napoli ha assunto il ruolo di new banking products manager. In precedenza ha lavorato per buddybank in UniCredit come head of marketing & products. Riporterà a Giulio Viale.