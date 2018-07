Fca Bank: novità nei servizi assicurativi

di

Fca Bank lancia per la prima volta sul mercato italiano la nuova rc auto a premio fisso e sicuro in abbinamento al finanziamento rateale.

Fca Bank, la nuova banca digitale da sempre attenta a garantire ai suoi clienti il massimo dell’innovazione, è la prima società del settore finanziario italiano in grado di offrire alla propria clientela una copertura assicurativa a 360 gradi da abbinare a tutte le tipologie di struttura finanziaria.

In particolare, la nuova rc auto è in grado di garantire al cliente due importanti benefici:

– Importo del premio annuale bloccato per tutta la durata del finanziamento senza nessun aumento, nemmeno in caso di sinistro con torto;

– L’evoluzione della classe di merito bonus/malus rispetto alle classiche formule a franchigia abbinate ai finanziamenti.

D’ora in poi, con la nuova rc auto a premio fisso e sicuro, tutti i clienti che acquisteranno un’auto nuova, usata o KM0 finanziandola con Fca Bank, potranno beneficiare di una soluzione semplice e con grandi vantaggi, quali:

– la possibilità di pagare in rate mensili costanti il costo della polizza insieme al costo dell’automobile;

– la possibilità di condividere la guida dell’auto con chi si vuole, per una guida libera e senza limitazioni perché la nuova rc auto Fca Bank non avrà alcun vincolo legato al conducente;

– la facoltà di scegliere l’eventuale rinnovo della polizza rc auto, in prossimità della scadenza.

La rc auto non è l’unico prodotto innovativo che Fca Bank propone al mercato italiano.

Contestualmente alla nuova rc auto Fca Bank lancia anche la nuova polizza franchigia rRimborsata con cui il cliente può beneficiare di un ulteriore servizio assicurativo unico nel suo genere.

Si tratta della prima copertura in Italia che rimborsa tutte le franchigie e gli scoperti previsti dalla polizza Furto & Incendio a cui è abbinata, garantendo al possessore della vettura un risarcimento completo ed effettivo nel caso in cui il valore del danno superi quello della franchigia.

La polizza Franchigia Rimborsata offre al cliente un altro importante vantaggio: l’esclusivo bonus di 1.500 euro da utilizzare per il riacquisto di una nuova auto presso una concessionaria della rete convenzionata in caso di furto totale o distruzione dell’auto.

La Compagnia assicurativa individuata da Fca Bank, dopo un’attenta selezione, per la gestione della rc auto è AmTrust marchio internazionale di consolidata esperienza nel settore assicurativo in ambito automotive.

Per la Franchigia Rimborsata, la scelta di Fca Bank è stata quella di rinnovare la partnership con Nobis Compagnia di Assicurazioni, consolidando un rapporto pluriennale che si è rivelato positivo per entrambe le parti.

Fca Bank: novità nei servizi assicurativi ultima modifica: da