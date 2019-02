Fca Bank presenta la nuova carta di credito

di

Fca Bank continua il suo percorso di crescita e diversificazione lanciando una carta di credito dai contenuti innovativi e digitalizzata al 100%. Dopo il successo di Conto Deposito, riconosciuto tra i prodotti di risparmio online più competitivi e flessibili in Italia, Fca Bank guarda al futuro, cogliendo le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali e diversificando ulteriormente la propria offerta.

In linea con la promessa al cliente della “tua nuova banca digitale”, la carta di credito Fca Bank, che opera sul circuito Visa, è 100% online e può essere richiesta e gestita completamente via web.

“Non porre limiti ai tuoi desideri” recita lo slogan della campagna pubblicitaria, per sottolineare l’estrema flessibilità di questo strumento che può essere utilizzato per ogni acquisto in qualsiasi momento. Infatti, la carta Fca Bank consente al cliente di rimborsare ogni transazione nella modalità più adeguata alle proprie esigenze. Il tutto in completa sicurezza e autonomia grazie alle molteplici funzionalità che la rendono particolarmente innovativa.

Grazie alla funzione My Budget, è possibile scegliere la modalità di addebito preferita, a saldo o a rate. Con il sistema di addebito a rate il cliente può personalizzare l’importo della mensilità anche più volte al giorno e fino all’ultimo giorno del mese, in base alla propria capacità di spesa.

La carta di credito Fca Bank è sicura grazie al servizio My Control, utile per gestire in totale tranquillità gli acquisti. Consente di abilitare o disabilitare gli acquisti online nonché l’utilizzo all’estero o anche il ritiro dei contanti.

Richiedere la carta di credito Fca Bank è semplice e immediato: basta identificarsi online, inserire i propri dati e firmare digitalmente.

Oltre ad essere gratuita per il primo anno, la carta permette al cliente che la usa con maggiore frequenza di aumentare i propri vantaggi. Per esempio, con la semplice attivazione si diventa automaticamente membri del Club Fca Bank, il programma gratuito che premia la fedeltà in funzione degli acquisti, con sconti esclusivi su numerosi prodotti di merchandising del gruppo Fca e di altri numerosi marchi di grande prestigio.

Con il Club Fca Bank, i possessori della carta accedono agli innovativi servizi di mobilità del Gruppo a condizioni vantaggiose. All’attivazione della carta di credito, il cliente si vede immediatamente riconosciuto un buono sconto di benvenuto del valore di 50 euro da utilizzare sul portale Club Fca Bank.

Infine, la carta di credito Fca Bank è dotata di tecnologia contactless per cui non è necessario digitare il pin per pagamenti inferiori a 25 euro ed include il servizio di protezione contro le frodi, che prevede il rimborso totale in caso di transazioni non autorizzate, oltre ai servizi gratuiti di sms alert e d’invio del rendiconto online.

Fca Bank presenta la nuova carta di credito ultima modifica: da