FcGroup: il 10 giugno a Milano la convention 2022

Si terrà il prossimo 10 giugno a Milano, presso il Teatro lirico, in via Larga, 16, la convention annuale di FcGroup dal titolo “Ora! Lavorare insieme per crescere insieme”. Durante l’evento verranno presentati i risultati del 2021 e i programmi per il futuro della società di mediazione creditizia.

“Il nostro gruppo è ormai stabilmente tra i principali protagonisti del mercato immobiliare e creditizio. La nostra filosofia, sempre portatrice di valori, lavoro e passione, si è ulteriormente arricchita di elementi quali la collaborazione e la sinergia tra aziende e persone, creando un vero e proprio sistema virtuoso”, spiega il presidente di FCgroup Holding, Alessandro Pollero.

Durante l’incontro si terrà anche la premiazione dei professionisti che hanno meglio interpretato i valori aziendali con la loro eccellenza e il loro senso di appartenenza. “Abbiamo voluto fortemente questo evento per mettere in luce tutte le persone che quotidianamente operano con grande professionalità ed entusiasmo, ma non mancherà il divertimento, la musica e l’emozione”, conclude Pollero.

La convention inizierà alle 16:30 e si concluderà alle 20:45.