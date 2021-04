Fcgroup Holding Spa acquisisce Telemutuo

TeleMutuo entra nel gruppo Fcgroup Holding Spa, che già opera in ambito immobiliare, creditizio ed assicurativo, al fine di presidiare e potenziare l’ambito digitale rispondendo ad una crescente esigenza della clientela.

La holding guidata da Alessandro Pollero si pone dunque l’obiettivo di assistere gli utenti che, oltre all’acquisto della loro casa, cercano un facile accesso al credito in modalità digitale. TeleMutuo, nata nel 1984, è tra i player di riferimento del mercato online e ha assistito oltre 150.000 consumatori nella concessione di un mutuo casa, selezionando le migliori offerte e fornendo la consulenza per l’ottenimento del prodotto più adatto alle singole esigenze. “L’approccio digitale, quindi, serve a snellire e favorire il contatto, ma l’assistenza online di un consulente specializzato risulta fondamentale per verificare preliminarmente la sostenibilità dell’operazione e per la definizione di tutti gli aspetti relativi all’istruttoria della pratica – spiega un comunicato della holding -. La maggioranza degli acquisti immobiliari vengono finanziati attraverso l’accensione di un mutuo e una parte della clientela, soprattutto quella più giovane, privilegia il contatto digitale”.

“Con TeleMutuo il nostro modello di business si proietta verso il futuro e si completa con un importante presidio in ambito digitale e con un focus nello sviluppo delle nuove tecnologie a supporto della clientela. La nostra forte vocazione immobiliare procede di pari passo con la propensione all’innovazione ed alla volontà di integrare servizi ad alto valore aggiunto per una clientela sempre più esigente”, afferma Alessandro Pollero, presidente di Fcgroup Holding.

Il closing dell’operazione è avvenuto qualche giorno fa e sta iniziando la fase di integrazione e implementazione delle procedure atte a definire le migliori strategie operative, di marketing e comunicazione oltre ad individuare le più efficaci connessioni e sinergie con le reti fisiche del gruppo al fine di incrementare le performance e la qualità delle relazioni commerciali con le banche partner e i clienti.