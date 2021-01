Fcgroup lancia Agency Multiservice Exclusive, il nuovo shop con servizi consulenziali nel settore creditizio immobiliare

Creare shop esclusivi e in numero limitato, che propongono servizi consulenziali nei capoluoghi di provincia, all’interno di una struttura unica ad alto impatto digitale e con professionisti altamente specializzati, anche per un mercato di prestigio. È la filosofia alla base del nuovo format Agency Multiservice Exclusive di Fcgroup, consolidata realtà del settore creditizio-immobiliare, che diventerà operativo entro il mese di gennaio, con la prima sede di Milano, in viale Montenero,7, e successivamente con una seconda apertura a Genova.

Il nuovo shop offrirà servizi esclusivi nell’ambito del property management, della commercializzazione e della valorizzazione di immobili. Nel dettaglio, fornirà servizi di intermediazione immobiliare con il brand Fondocasa nell’ambito della compravendita e con il brand Che Affitti per quanto attiene la locazione, oltre a servizi specialistici nel campo della consulenza creditizia con il brand We Unit e assicurativa con il brand Henia Broker Insurance. Una serie di professionisti altamente competenti affiancheranno la clientela in un ambiente esclusivo, nel delicato percorso di acquisto, vendita o locazione.

“Oggi il mercato immobiliare è cambiato e le nuove esigenze ci hanno portato a dare vita a qualcosa di diverso. È una nuova sfida a cui stanno rispondendo in tanti positivamente, e questo per tutto il gruppo è motivo di grande orgoglio” commenta il presidente di Fcgroup, Alessandro Pollero.

Per l’ampliamento del network la proposta è riservata a imprenditori selezionati e agenti immobiliari evoluti, intenzionati a diventare punti di riferimento di assoluto rilievo nel mercato, distinguendosi per immagine e qualità nell’offerta di servizi, attraverso un investimento ad alta redditività.