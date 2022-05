Fed alza i tassi di mezzo punto

Il consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve (Fed) ha votato ieri all’unanimità l’aumento di mezzo punto percentuale del tasso di credito primario all’1%. L’aumento sarà effettivo a partire da oggi.

Nell’intraprendere questa azione, il Consiglio ha approvato le richieste presentate dai consigli di amministrazione delle banche della Federal Reserve di Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas e San Francisco.

Approvato all’unanimità anche l’incremento del tasso di interesse pagato sui saldi di riserva allo 0,9%.

“Nonostante nel primo trimestre l’attività economica complessiva sia rallentata, la spesa delle famiglie e gli investimenti fissi delle imprese sono rimasti forti. I guadagni di posti di lavoro sono stati robusti negli ultimi mesi e il tasso di disoccupazione è diminuito notevolmente. L’inflazione rimane elevata, riflettendo gli squilibri di domanda e offerta legati alla pandemia, l’aumento dei prezzi dell’energia e le più ampie pressioni sui prezzi”, spiega una nota stampa.

Il comunicato della Fed si concentra poi sull’’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che sta causando enormi difficoltà umane ed economiche. “Le implicazioni per l’economia statunitense sono molto incerte. L’invasione e gli eventi correlati stanno creando un’ulteriore pressione al rialzo sull’inflazione e rischiano di pesare sull’attività economica. Inoltre, è probabile che i blocchi legati al covid in Cina aggraveranno le interruzioni della catena di approvvigionamento”, prosegue.

Il comitato si dice molto attento ai rischi di inflazione e spiega di essersi posto l’obiettivo di raggiungere la massima occupazione e inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. “Con un adeguato rafforzamento della politica monetaria, il comitato prevede che l’inflazione torni all’obiettivo del 2% e che il mercato del lavoro rimanga forte”, continua. A sostegno di questi obiettivi, ha deciso di aumentare l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali dal 3/4 all’1% e prevede che i continui aumenti dell’intervallo obiettivo saranno appropriati. Inoltre, ha deciso di iniziare a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie il 1° giugno, come descritto nei Piani per la riduzione delle dimensioni del bilancio della Federal Reserve.

Il board è comunque pronto a modificare il proprio orientamento di politica monetaria in caso di rischi che impediscano il raggiungimento degli obiettivi. A questo proposito, terrà conto di un’ampia gamma di informazioni, “comprese le letture sulla salute pubblica, le condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione e gli sviluppi finanziari e internazionali”.