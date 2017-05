Fed, “appropriato” aumento dei tassi a breve

di

Un aumento dei tassi di interesse “è appropriato” a breve termine. È questa l’indicazione emersa dai verbali della riunione del Federal open market committee, il braccio di politica monetaria della Federal reserve (Fed).

“Se le informazioni economiche risultano in linea con le stime, sarebbe presto appropriato per il comitato fare un altro passo per ridimensionare un pò la politica accomodante”, si legge nelle minute.

Nell’ultima riunione la banca centrale statunitense aveva lasciato invariata la forchetta tra lo 0,75% e l’1%. Ora si attende una nuova stretta per giugno.

per gli esperti della Fed il Pil statunitense è destinato a crescere, sostenuto in parte dalle attese per una politica fiscale che sarà più espansiva negli anni a venire, come si legge nei verbali.

Entro la fine dell’anno la Federal reserve si appresta a ridurre in modo graduale il suo bilancio, arrivato a 4.500 miliardi di dollari. A questo proposito la maggioranza dei membri del Federal open market committee ipotizza un approccio nuovo in base a cui verrebbero fissati dei limiti nell’ammontare in dollari di treasury e altri bond ceduti mensilmente.

Inizialmente quel limite sarebbe tenuto basso e poi alzato ogni tre mesi per un certo arco temporale. Il valore finale dei limiti sarà poi mantenuto fino a quando la dimensione del bilancio si sarà normalizzata.

