Fedart Fidi, Giacomo Cioni eletto nuovo presidente nazionale

Giacomo Cioni è stato eletto presidente nazionale di Fedart Fidi, federazione di rappresentanza del sistema di garanzia in Italia e in Europa, promossa da Confartigianato, Cna e Casartigiani.

Giacomo Cioni, quarantottenne amministratore e unico socio nell’azienda di famiglia, la tipografia “Sartimagi Srl”, nato e residente a Figline Valdarno, e già presidente di Cna Firenze Metropolitana e vicepresidente di Cna Toscana, è stato eletto alla nuova carica nel pomeriggio di sabato 18 novembre a Torino, in occasione della giornata conclusiva della convention nazionale di Fedart Fidi.

“Il sistema dei confidi ha riconfermato il proprio ruolo strategico a fianco delle imprese e le numerose riforme in campo in questi mesi sono importanti chance da cogliere per contribuire fattivamente a facilitare l’accesso al credito delle Pmi – ha detto il neopresidente nazionale di Fedart Fidi -. Ma l’evoluzione di confidi e la capacità di rispondere con efficacia ai bisogni delle imprese impone di rilanciare la struttura che guiderò nei prossimi tre anni e il modo di fare rappresentanza. Credo nella condivisione e nel confronto, affinché la sintesi tra i diversi punti di vista porti alla migliore posizione raggiungibile in una logica di sistema, unica possibilità per dare continuità a questo straordinario mondo fatto di mutualità e prossimità. Chiediamo alle istituzioni la necessaria attenzione per trovare un nuovo veicolo normativo che consenta di approvare quanto prima la riforma della legge quadro, superando le resistenze del governo, facendo leva anche sulla sensibilità che in tutte le occasioni il Parlamento all’unanimità ci ha dimostrato”.

