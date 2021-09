Federpromm: Credem, Franco Baroni responsabile sindacale nella rete dei consulenti finanziari

Franco Baroni sarà il responsabile sindacale di Federpromm (affiliata Uiltucs) all’interno della rete dei consulenti finanziari del Credito Emiliano. Lo ha annunciato oggi la Federpromm, precisando che la nomina è avvenuta l’8 settembre

“La scelta di nominare una figura storica nel settore della promozione finanziaria quale Baroni, per la sua lunga esperienza professionale vissuta in aziende quali Mediolanum, Fideuram e oggi del Credito Emiliano è quella di dare maggiori tutele ai consulenti finanziari sotto il profilo contrattuale, professionale e previdenziale, nonché stabilire corrette relazioni sul piano sindacale con il gruppo bancario di appartenenza – si legge in una nota del sindacato -. Non va dimenticato infatti che Federpromm, in quanto affiliata sia alla federazione Uilca dei bancari e alla Uiltucs del settore commercio sono firmatarie, quali oo.ss. maggiormente rappresentative secondo la disciplina del diritto del lavoro, dei relativi contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro applicati al settore”.

In questo scenario “Federpromm rafforza la sua presenza sul territorio e nelle singole realtà aziendali, così come avvenuto per Iwbank, Fideuram, Che Banca, Fineco e altri intermediari”, conclude la nota.