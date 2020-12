Federpromm riprende il confronto con l’Oam: compenso minimo e sentenza Lexitor al centro del dibattito del 21 dicembre

Il sindacato Federpromm (Uiltucs) ha ripreso il confronto con l’Organismo degli agenti e mediatori creditizi (Oam) per affrontare le questioni aperte riguardanti lo svolgimento delle attività degli operatori del settore dell’intermediazione creditizia. Lo scorso 21 dicembre si è tenuto un incontro in connessione remota con il presidente, Antonio Catricalà, e il direttore generale, Federico Luchetti, dell’Organismo.

La sentenza Lexitor

Una delle questioni di rilievo sottoposta all’attenzione dell’Oam, riguarda nello specifico le soluzioni da dare all’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cosiddetta Lexitor. “È stato rimarcato come alcuni Tribunali, come quelli di Milano e Torino, abbiano letteralmente applicato in modo sistematico la decisione della Corte influenzandone il suo orientamento nel contesto italiano – sottolinea il sindacato in una nota stampa -. È stata tuttavia condivisa l’ipotesi della necessità di un ricorso in sede comunitaria da parte dello Stato italiano per rivedere nel merito le decisioni legate al recepimento di tale sentenza ed attualmente applicate in toto nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese”.

Riduzione della quota associativa

Federpromm ha inoltre espresso apprezzamento per la delibera assunta dalla presidenza e dagli organi deliberanti della Fondazione lo scorso 17 dicembre, nella quale sono state accettate “le richieste avanzate da quasi tutte le organizzazioni del settore sulla riduzione della quota associativa nell’anno 2021 dei soggetti vigilati, a dimostrazione della situazione di crisi che tali operatori stanno vivendo”.

Riduzione delle provvigioni: proposta di compenso minimo

I rappresentanti del sindacato hanno evidenziato come, a causa dell’applicazione avanzata del fintech e del crowdfunding all’intera filiera del settore, si renda necessario affrontare in modo organico le questioni connesse alla riduzione delle provvigioni, che sta creando notevoli problemi sulla marginalità e sopravvivenza degli agenti e mediatori. Federpromm ha proposto di riconoscere a monte da parte del soggetto erogatore un compenso forfettario minimo all’agente, sotto il quale non sarà possibile scendere, che sia subordinato alla durata effettiva del contratto inizialmente stipulato. “Ciò anche al fine di non creare quegli scompensi operativi generati dalla distonia interna all’organizzazione dei prodotti e servizi offerti, anche tramite i canali legati all’applicazione di tali tecnologie avanzate”, precisa il comunicato.

Rivedere il monomandato per gli agenti finanziari

In funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm, ha espresso l’esigenza di rivedere il vincolo del monomandato in capo agli agenti finanziari, modificando la regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.