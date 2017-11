Feduf, la classe di un liceo in provincia di Brescia si aggiudica la vittoria al concorso “Che impresa ragazzi!”

di

Studenti in gara per concretizzare il loro talento per gli affari, sviluppando già sui banchi di scuola un’impresa di successo e con una forte valenza sociale per il territorio nella quale opera: questi i requisiti fondamentali per accedere alla premiazione della decima edizione del concorso “Che Impresa ragazzi!” della Feduf, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che premia il miglior Business Plan tra i 12 arrivati alla finale nazionale, dopo essere stati selezionati tra circa 50 presentati nel corso dell’anno scolastico. Il premio finale infatti è l’ultima tappa di un percorso didattico di un anno al quale hanno partecipato 25 scuole da tutta Italia con oltre 60 classi e 1380 studenti, durante il quale, grazie agli esperti tutor delle banche sul territorio, i ragazzi hanno acquisito le nozioni fondamentali per coniugare idee e creatività con una sana gestione aziendale.

La vittoria è andata alla classe 4 A Sia del Liceo Scientifico I.i.s. V. Capirola di Leno, in Provincia di Brescia, supportata da Ubi Banca con il progetto “Lucesia Srl” che si propone di sviluppare, produrre e commercializzare lampade da tavolo e da soffitto all’insegna del risparmio di energia, con il Led. Le lampade sono assolutamente ecologiche ed innovative perché realizzate con la carta, mettendo insieme efficacia, praticità, comfort e bellezza.

Per il secondo posto del concorso della Feduf la giuria nazionale, composta da rappresentanti del mondo accademico e dei media, rappresentanti degli insegnanti e delle istituzioni pubbliche e private ha scelto il progetto … della classe Teatro Momos della classe 3 A L del Liceo Classico Giulio Perticari di Senigallia, supportata sempre da Ubi Banca. Punto centrale del progetto è la realizzazione di un’associazione teatrale che vuole promuovere e diffondere la cultura teatrale nel territorio di Senigallia e nelle zone limitrofe, usando come base la sede stessa della scuola per tenere i corsi e le iniziative culturali, stabilendo così un canale comunicativo privilegiato con gli alunni e le famiglie del Liceo Perticari.

Al terzo posto del concorso della Feduf si è piazzata la classe IV Ae dell’Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Pontedera, supportata dalla Cassa di Risparmio di San Miniato, con il progetto New Tech Garden Srls. Gli studenti hanno sviluppato e progettato un impianto di irrigazione dotato di una centralina elettronica che, attraverso la lettura di sensori di umidità del terreno, apre e chiude elettrovalvole per l’irrigazione automatica: questo permette di usare le nuove tecnologie per migliorare il rispetto per l’ambiente e promuovano il risparmio dell’acqua.

Durante le lezioni del percorso didattico per le scuole superiori “Teens” i ragazzi hanno scoperto grazie alle donne e agli uomini delle banche sul territorio, i diversi aspetti dell’economia: dalla globalizzazione alla finanza personale; dal rapporto con la banca agli strumenti per gestire il denaro. E poi la gestione dei rischi, la pianificazione del budget famigliare, il risparmio, l’indebitamento, la previdenza, la legalità. Tutti aspetti di una stessa medaglia, coniugati in relazione alle abilità e alle competenze che i giovani devono acquisire per divenire cittadini consapevoli e informati. Un’attenzione particolare è riservata allo sviluppo del capitale umano quale strumento di investimento sul proprio futuro economico e alla capacità di guardare al lavoro con una mentalità imprenditoriale.

L’esercizio è proprio quello di sviluppare, con l’aiuto di un esperto di banca, un progetto socialmente utile per il territorio e realmente sostenibile anche dal punto di vista economico. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante poiché consente agli studenti di acquisire informazioni dirette su come funzionano le logiche del credito e la sua erogazione e come costruire un progetto d’impresa sostenibile e valutabile da una banca.

Feduf, la classe di un liceo in provincia di Brescia si aggiudica la vittoria al concorso “Che impresa ragazzi!” ultima modifica: da