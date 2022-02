Fenice Immobiliare Generale: al via crowdfunding per ristrutturazione immobile in centro a Milano

Partirà domani, promossa da Fenice Immobiliare Generale, società attiva nell’ambito dello sviluppo immobiliare residenziale, la raccolta di equity crowdfunding volta a ristrutturare un immobile in centro a Milano. La società punta a raccogliere 4 milioni per un progetto di 30 mesi, con un Roi previsto del 28,3% su un valore complessivo dell’operazione di 25 milioni di euro. L’immobile da ristrutturare è ubicato a Milano, in via Giannone 2 nel quartiere di Borgo degli Ortolani, tra Moscova, Sarpi e l’Arco della Pace.

La raccolta viene condotta grazie al financing partner Concrete Investing, la piattaforma di equity crowdfunding italiana autorizzata da Consob, accessibile per investitori retail e professionali e specializzata nella raccolta online di capitali a favore di operazioni di sviluppo real estate di primario livello.

Il palazzo di via Giannone, nel cuore della città, terzo investimento di Fenice immobiliare Generale a Milano dopo via Mauro Macchi 61, nella zona Nolo, e via Fioravanti 5, adiacente al prestigioso quartiere di Porta Nuova, ha 6 piani, per 2.888 mq di superficie. Una volta ultimato si prevede la realizzazione di 28 nuovi appartamenti (11 bilocali, 5 trilocali, 11 quadrilocali, e un attico da 454 mq all’ultimo piano) 21 cantine e 6 box interrati. Tutte le unità abitative saranno dotate dei più efficienti standard energetici, con balconi contraddistinti da schermature e bacchette verticali irregolari che sostengono la vegetazione rampicante.

Il progetto, nel rispetto delle norme del Pgt, prevede una ristrutturazione integrale ed è stato approvato dalla Commissione del Paesaggio il 30 settembre 2021; il Comune di Milano ha, infine, già comunicato il rilascio definitivo del titolo edilizio (Scia Art. 23) in data 21 gennaio 2021, rendendo immediatamente cantierizzabile l’area.

Stoneweg, società internazionale di investimenti real estate, parteciperà alla raccolta, per la progettazione si occupa lo studio di architettura Lma, Lo studio Dolce è responsabile della direzione lavori, mentre per gli aspetti legali la società è stata assistita dallo studio Apollo e Associati per quanto concerne la parte contrattuale e dallo studio Sarubbi Poggi Longostrevi per tutti gli aspetti fiscali.