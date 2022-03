Fiaip Donna lancia un pacchetto ad hoc per sostenere l’imprenditoria femminile nel real estate

Il comitato di Fiaip Donna, insieme a Simply Agent, ha studiato come supportare l’imprenditoria femminile nel real estate offrendo alle agenti immobiliari professionali nuovi strumenti per colmare il digital divide e far crescere la propria impresa e l’attività di mediazione immobiliare.

A fronte di un acquisto in bundle di prodotti tra cui firme digitali, visure planimetriche e registrazione dei contratti di locazione, sarà compresa una consulenza di uno specialista del credito Auxilia Finance per scoprire le opportunità di finanziamento delle imprese al femminile e una polizza responsabilità civile da parte di Ventidue Broker d’Assicurazioni.

“Promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e della mediazione immobiliare oggi è fondamentale, vista l’alta percentuale di presenza femminile nelle agenzie, un dato che in Italia è in netta crescita – spiega Sabrina Cancellieri, delegata nazionale Fiaip Donna -. In un momento in cui il settore si sta riorganizzando, così come le agenzie e le imprese immobiliari, creiamo sempre nuove opportunità di business a supporto di chi vuole fare impresa e avere strumenti innovativi e tecnologici per ‘fare impresa’ a costi estremamente convenienti. Intendiamo nel prossimo quadriennio essere un punto di riferimento per tutte le imprenditrici che vogliono innovare e internazionalizzare le proprie attività e le proprie agenzie multidisciplinari o che intendono iniziare un nuovo percorso imprenditoriale professionale”.