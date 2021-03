Fiaip, Fimaa, Anama: “Bene ristori alle agenzie immobiliari nel Decreto sostegni”

Lo scorso venerdì il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni che, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19.

Fiaip, Fimaa e Anama, le tre organizzazioni sindacali dell’immobiliare, plaudono il Governo per aver opportunamente inserito nel decreto la misura che rende più equo il sistema dei ristori alle attività superando la logica del settore di appartenenza, eliminando il riferimento ai codici Ateco e consentendo anche alle agenzie immobiliari, che abbiano avuto reali cali di fatturato nel 2020, di ricevere rapidamente contributi a fondo perduto quale misura di sostegno per le perdite subite. È stata in questo modo recepita l’istanza avanzata dalla Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare, costituita dalle tre associazioni, in più occasioni.

“Accogliamo con favore il superamento della logica del codice Ateco che, di fatto, renderà più equo il sistema di erogazione dei ristori, consentendo anche alle Agenzie Immobiliari che hanno subito gravi perdite nel 2020, come chi opera principalmente in ambito turistico, di ricevere contributi a fondo perduto in tempi rapidi – dichiarano il presidente di Fiaip e coordinatore della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare, Gian Battista Baccarini, il presidente di Fimaa Santino Taverna e il presidente nazionale Anama Renato Maffey – . Bene i sostegni economici ma ora, con le risorse del Recovery Plan, necessitano adeguate riforme e investimenti che includano il settore immobiliare da sempre di strategica importanza per la vitalità economica del sistema Paese. Al riguardo stiamo definendo un nuovo documento di proposta condiviso che, a breve, presenteremo al Governo”.