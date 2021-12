Fiaip: legge di Bilancio e real estate, le novità fiscali in un webinar il 12 gennaio

Si terrà mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 10.30 il webinar dal titolo “Legge di Bilancio 2022 e real estate: le novità fiscali per le agenzie immobiliari, professionisti e imprese” promosso dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip).

Il webinar, organizzato in collaborazione con il gruppo Sole 24 Ore e Fiaip News 24, avrà un taglio operativo per tutti gli agenti immobiliari, gli amministratori di condominio, le imprese e i professionisti del real estate ed illustrerà nel dettaglio tutti gli aspetti normativi e le novità per il settore.

L’incontro vedrà la partecipazione del presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini, del commercialista Pierpaolo Ceroli, esperto norme e tributi del gruppo Sole 24 Ore che interverrà insieme alla commercialista Agnese Menghi e all’esperto tributario Stefano Cingolani. Modererà l’incontro Cristiano Dell’Oste, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Le iscrizioni sono aperte al link: https://register.gotowebinar.com/register/4998113097966554893