Fiaip: “No agli agenti immobiliari sostituti d’imposta”. I costi amministrativi supereranno i 90 milioni di euro

A seguito delle denunce dei giorni scorsi da parte della Fiaip, Federazione italiana agenti immobiliari professionali, varie forze politiche hanno presentato alcuni emendamenti che chiedono al governo di sopprimere dal testo della manovra correttiva gli obblighi previsti per gli agenti immobiliari che si troverebbero a diventare sostituti di imposta.

Gli emendamenti sono a firma dei parlamentari Cosimo Latronico (Gruppo Misto – CR), Alberto Giorgetti (Forza Italia) e Luca Pastorino (Si -Sel-Pos).

“Ringraziamo tutti i parlamentari che hanno segnalato al governo le maggiori problematiche presenti nel testo per gli agenti immobiliari e stanno portando avanti le nostre posizioni – scrive la Fiaip in una nota -. Vista la recente apertura e disponibilità sulla questione delle locazioni brevi del vice ministro Enrico Morando ad apportare correttivi al decreto legge 50/2017, La Fiaip fa appello a tutti i parlamentari, di maggioranza e opposizione, affinché nel corso dei prossimi lavori alla Camera sia possibile sopprimere dal testo gli obblighi previsti per gli agenti immobiliari”.

Il centro studi Fiaip ha calcolato che i costi amministrativi a carico dei 20.000 agenti immobiliari che si occupano di locazione turistica supereranno abbondantemente i 90 milioni di Euro.

“Il testo varato dal governo si basa su dati relativi all’evasione fiscale dei proprietari di casa forniti da alcune associazioni di categoria che sono stati smentiti e bollati come ‘fake news’ sia da Confedilizia che da Airbnb – sottolinea il presidente nazionale della Fiaip Paolo Righi – e comunque per sconfiggere l’evasione fiscale si usino tutti gli strumenti già in possesso della pubblica amministrazione, quali ad esempio la tracciabilità dei pagamenti, senza aggravare di costi le nostre agenzie che da anni vivono in uno stato di crisi. Gli albergatori dovrebbero comprendere che non vi è concorrenza tra l’ospitalità alberghiera e le case vacanza, in quanto le due offerte turistiche si rivolgono a un pubblico diverso, sia per composizione dei nuclei familiari, sia per capacità di spesa. Come al solito in questo Paese, anziché “fare sistema” e pensare a come attrare sempre più turisti, le lotte di posizione dei vari comparti turistici rischiano di creare un danno enorme all’intero sistema turistico”.

“Constatiamo che il vezzo di mettere in atto politiche depressive anziché rivolte alla crescita non riguarda più soltanto l’Europa, ma anche il governo italiano – ha aggiunto Righi -. Ribadiamo la nostra volontà di essere al fianco dello Stato per combattere l’evasione fiscale, ma non quella di dover pagare 90 milioni di euro. L’impatto sulla categoria sarebbe devastante, in termini occupazionali e di sostenibilità economica”.

