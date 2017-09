Fiaip, Righi: “Anche l’Ocse certifica la stangata fiscale sulla casa”

di

“L’aumento negli ultimi anni delle aliquote fiscali sugli immobili viene finalmente registrato anche dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Oggi è necessario che il carico fiscale sul “mattone” subisca una netta flessione, le case valgono meno e sono tassate sempre più. La pressione fiscale sulla casa non è più sostenibile e ritrovare la reddittività degli immobili ed un nuovo apprezzamento del valore delle abitazioni dovrebbe essere l’obiettivo di un governo che vuole rilanciare l’economia e tutelare i 2/3 delle famiglie italiane, giovani ed anziani e chi ha investito i risparmi di una vita nel mattone come bene rifugio”. Q ueste le parole utilizzate da Paolo Righi, presidente nazionale della Fiaip, commentando il recente rapporto “Tax policy reforms 2017”dell’Ocse.

L’Ocse conferma la tendenza degli ultimi anni verso una maggiore imposizione fiscale sugli immobili in Italia.

“Dopo anni ed anni di denunce da parte delle principali associazioni di categoria del comparto immobiliare come Confedilizia e Fiaip – ha aggiunto Righi – l’Ocse ha riconosciuto che l`Italia, insieme ad Argentina, Belgio, Turchia, Ungheria e Sud Africa, è tra i Paesi che hanno visto le tasse sulle proprietà registrare “aumenti significativi” in relazione al valore complessivo del Pil. Sosteniamo da tempo che tutti i Paesi europei ed extra europei, che hanno visto negli ultimi anni significative crescite del Pil sono usciti dalla crisi utilizzando l’immobiliare come motore per la crescita e lo sviluppo dell’economia e per creare nuova occupazione. Ricordiamo, ancora una volta, che più di 45.000 italiani hanno già acquistato abitazioni all’estero a causa dell’alta tassazione fiscale sugli immobili nel nostro Paese: un dato che fa riflettere in quanto si tratta di quasi il 25% del totale delle compravendite immobiliari. Riteniamo pertanto cruciale, già nella prossima manovra economica, l’utilizzo della leva fiscale per abbattere la pressione fiscale sull’immobiliare e ridare fiato all’economia del Paese”.

