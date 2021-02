Fida 4 insurance, nuovo servizio per i soci di Iia

I soci dell’Italian Insurtech Association (Iia) potranno accedere gratuitamente ad una versione ridotta del motore di ricerca Fida “F4i – Fida4Insurance/Robo-Insurance” per la ricerca di prodotti di investimento assicurativo presenti sul mercato. Il motore di ricerca potente ed affidabile, unico sul mercato, permette il confronto tra 2 o più prodotti ibips (insurance-based investment products, ossia prodotti di investimento assicurativo) nonché dati, valorizzazioni Nav, documenti e portafogli sottostanti. Infine, potranno avere accesso alla piattaforma completa per periodi di free trial e contare su una scontistica sul prodotto full version.

Presentata martedì scorso durante un webinar gratuito, F4i – Fida4Insurance è la nuova piattaforma, sviluppata da Fida, gruppo torinese specializzato nello sviluppo di applicazioni software dedicate ai servizi finanziari di alta qualità, che consente a compagnie assicurative e distributori, quali banche e/o broker, il processo compliant già allineato ai parametri che entreranno in vigore a marzo 2021, in tema di vendita in consulenza di prodotti ibips.

La piattaforma è direttamente integrata ad un database proprietario che raggruppa più di 1.800 prodotti di investimento assicurativi presenti sul mercato, comprendendo anche una parte di prodotti non più collocabili. Il questionario di profilatura porta ad una definizione di profili multivariati che permettono la selezione dei prodotti in target market ed il successivo controllo di adeguatezza. Il monitoraggio e la manutenzione delle posizioni assicurative, con funzionalità sofisticate ma facili da utilizzare, consentono un servizio al cliente ad elevato valore aggiunto.

Gianni Costan amministratore delegato di Fida, sottolinea come la società abbia messo insieme “la competenze trasversali in tema di gestione dei dati, analisi e sviluppi informatici con una piattaforma innovativa.” “Il supporto tecnologico e forme di robo4advisor a supporto dei distributori – aggiunge – sono fondamentali anche in ambito assicurativo dove l’obbligo della consulenza, la crescente pressione competitiva e un mercato sempre più esigente e fluido, richiedono servizi ben strutturati e ad alto valore aggiunto”.

“La piattaforma è sostanzialmente una repository che permette di consultare i prodotti assicurativi di investimento e paragonarli tra loro – afferma Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian Insurtech Association (Iia) –. Considerando l’ammontare ad oggi investito in prodotti assicurativi, 750 milioni di euro in tutto il 2019, e la moltitudine di prodotti presenti sul mercato, il progetto concretizza un’applicazione della tecnologia nella direzione della trasparenza”.