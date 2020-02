Fida presenta F4I, la prima soluzione Robo4Advisor dedicata ai prodotti assicurativo-finanziari

Fida, società torinese specializzata nello sviluppo di software per il digital private banking e la consulenza finanziaria, propone l’innovativa soluzione F4I (Fida for Insurance), primo prodotto sul mercato in grado di soddisfare le nuove esigenze in ambito assicurativo collegate alla nuova normativa IDD: l’analisi dei “demands & needs” dei clienti e la loro profilazione, il matching tra prodotti e target clienti, la verifica di appropriatezza e adeguatezza delle soluzioni prodotto proposte, lo scambio informativo e di monitoraggio sui prodotti tra compagnia e distributore, nonché la tenuta dei dovuti registri informativi.

Un progetto di assoluta avanguardia, che offre la possibilità di gestire l’intero work flow della distribuzione sia lato compagnia e che lato distributore.

I contenuti specifici della piattaforma includono:

Il database prodotti, con un motore di ricerca in grado di selezionarli e tutta l’informativa necessaria classificata e strutturata attraverso l’analisi documentale;

le funzionalità di “pre-vendita” con la profilatura multivariata dei clienti, la selezione dei prodotti rispetto al target market, la verifica di adeguatezza e la proposta pre-contrattuale;

le funzionalità di “post-vendita” con il portafoglio delle polizze, il monitoraggio di target market/adeguatezza e la gestione operativa con elementi di robotizzazione che agevolano l’attività di manutenzione delle posizioni assicurative e la generazione delle proposte personalizzate;

l’archivio documentale che attesta il rispetto dei requisiti normativi e assicura la corretta esecuzione delle best practice;

La proposta F4I comprende anche il modulo feed back che permette alle compagnie di ottemperare ai controlli di distribuzione previsti dalla POG IDD:

Recepire flussi informativi da parte degli Intermediari Distributori

Normalizzare il processo di confronto e controllo tra target market Prodotto e Profilo Clienti

Attivare l’informativa di attenzione

Il progetto F4I poggia sul database Fida, che si presenta ora aggiornato e arricchito, comprendendo anche per i prodotti assicurativi tutti i documenti ufficiali e le più importanti informazioni sui prodotti: caratteristiche, rischi, costi, sottostanti, contenuti assicurativi e documenti contrattuali. I flussi dati completano le forniture sul risparmio gestito e si integrano con esse, avvalendosi anche delle serie storiche di fondi comuni di investimento e unit linked, che costituiscono il sottostante di buona parte dei prodotti.

La distribuzione dei flussi dati avviene attraverso differenti canali, secondo le necessità e le esigenze degli utilizzatori: