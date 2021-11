Fidimed apre a Novara per le imprese del Piemonte. Previsto rafforzamento della rete commerciale

Fidimed, confidi nazionale iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo unico bancario, vigilato dalla Banca d’Italia, apre una sede a Novara, in via Ravizza, 4, portando in dote il know-how, la professionalità e l’esperienza maturata a livello nazionale.

Con l’apertura nel cuore produttivo del Piemonte, Fidimed metterà a disposizione delle imprese del Nord Est “credito in tempi record con il chirografario ‘Progetto Easy Plus’ fino a 300.000 euro; erogazione di fidejussioni dirette e liquidità anche in ‘club deal’ con le banche per sostenere programmi di ripresa e di investimento, compresa l’assistenza per chi voglia delocalizzare asset nel Mezzogiorno usufruendo dello ‘Sgravio contributivo Sud’ del 30%; partnership con Cassa Depositi e Prestiti per la cessione a condizioni migliori rispetto alla media di mercato dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, compreso il ‘Superbonus’, e avviamento dei cantieri; credito e garanzie alle filiere di fornitori e concessionari di vendita dei gruppi della grande distribuzione organizzata”, spiega in un comunicato stampa.

I vantaggi, precisa il confidi, saranno estesi anche alle imprese del Nord-Ovest, grazie alla fusione con Agrifidi Novara. L’operazione “tutela la continuità per le imprese socie del comprensorio e comporta per Fidimed anche l’impegno di rafforzare in Piemonte la propria rete commerciale replicando il modello sperimentato con successo con l’Università di Palermo: l’inserimento di neolaureati mediante apprendistati di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuovi modelli di erogazione del credito”.

La nuova realtà sarà presentata al mondo economico-finanziario del Piemonte il prossimo lunedì, 15 novembre, alle ore 15, presso il Castello di Novara. Interverranno: