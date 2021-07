Fidimed: fidejussioni e finanziamenti agevolati a filiera del gruppo Arena

L’amministratore delegato di Fidimed, Fabio Montesano, e il direttore generale del gruppo Arena, Giovanni Arena, hanno firmato un accordo che ha molto a cuore la crescita dei concessionari di vendita di prodotti, alimentari e non, forniti dal gruppo Arena. L’intesa garantisce solidità finanziaria e continuità operativa alla catena degli approvvigionamenti e si inserisce nel solco dell’appello lanciato dal premier Mario Draghi in occasione del pre-vertice Onu sui sistemi alimentari, in una logica di solidarietà a 360 gradi riguarda anche la tenuta della rete dei piccoli negozi e supermercati di prossimità, soprattutto quelli legati alla Grande distribuzione organizzata, dalla cui solidità e continuità operativa dipende anche la capacità di assicurare un servizio alle fasce della popolazione più deboli o lontane dai grandi circuiti metropolitani. Sono piccole imprese spesso a corto di liquidità che devono, però, pagare o garantire la merce ricevuta dai fornitori, in attesa di venderla.

Grazie all’intesa, i partner commerciali del gruppo Arena potranno richiedere a Fidimed le fidejussioni necessarie a garantire la quota di debito di fornitura prevista contrattualmente a fronte della merce fornita da Arena. Inoltre, il confidi erogherà finanziamenti rapidi per liquidità e investimenti finalizzati a supportare l’attività corrente e i percorsi di crescita.

Fidimed, che vanta una lunga esperienza nei rapporti con i gruppi della Gdo con i quali si è accreditato come partner finanziario di riferimento, è autorizzato dalla Banca d’Italia al rilascio delle fidejussioni nei confronti del pubblico e, in particolare, in favore di enti e amministrazioni pubbliche e di imprese.

In quest’ultima categoria rientrano anche le fidejussioni che gli affiliati e concessionari del mondo della Gdo sono spesso tenuti a prestare alla casa madre a presidio dei crediti derivanti dalla fornitura delle merci. Fidimed è fortemente specializzata in questo tipo di operazioni e, grazie alla pluriennale esperienza maturata nella gestione dei crediti di firma e delle controgaranzie, è solitamente in grado di concedere la fidejussione senza il rilascio di deposito in danaro, avvalendosi dei sistemi di assicurazione del Fondo centrale di Garanzia.

Le fidejussioni “Gdo” di Fidimed, pertanto, perseguono un duplice vantaggio: sono in grado di rafforzare i rapporti di collaborazione tra la casa madre e i propri partner commerciali; e consolidano l’intera catena della Gdo fornendo un presidio sul montante dei crediti vantati verso i singoli clienti.

Inoltre, con “Progetto Easy”, chirografario da 30.000 a 300.000 euro erogato direttamente dal confidi in partnership con Banca Progetto, Fidimed è in grado di finanziare direttamente i singoli affiliati alla Gdo fornendo liquidità aggiuntiva per rafforzare il ciclo del circolante o risorse per realizzare nuove aperture.

“Il nostro esclusivo ed evoluto modello che tutela allo stesso modo gli interessi della casa madre e della sua filiera, ci pone all’avanguardia nel sostegno degli operatori della Grande distribuzione organizzata – dichiara Montesano -. Con l’occasione ringraziamo il Gruppo Arena che ci ha scelto e che da sempre ha dimostrato grande sensibilità alla crescita dei propri concessionari. E siamo quindi pronti a supportare tutti gli altri operatori del settore che condividono questi principi di solidarietà”.

Giovanni Arena commenta: “Sono convinto che il recente accordo con questa prestigiosa realtà potrà rafforzare il rapporto di collaborazione con i nostri partner. L’intesa raggiunta con Fidimed va nel solco del percorso di crescita sostenibile perseguito dal Gruppo Arena e che coinvolge anche la filiera a valle e a monte della nostra azienda. La partnership con Fidimed, infatti, è rivolta ai nostri franchisee e si aggiunge alle iniziative portate avanti dal Gruppo negli scorsi mesi a sostegno dei produttori dell’agro alimentare siciliano”.