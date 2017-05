di

L’assemblea dei soci di Fidimpresa Viterbo, il confidi promosso da Confartigianato per favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese della Tuscia, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

“Nello scorso anno circa 200 aziende sono state finanziate dal sistema creditizio grazie alla garanzia prestata dal nostro confidi, per un totale di circa sette milioni di euro erogati – ha spiegato Andrea De Simone, direttore di Confartigianato Imprese di Viterbo -. Un dato che conferma ancora una volta lo straordinario ruolo di sussidiarietà che svolge il confidi sul territorio e che ha consentito in questi lunghi anni di crisi a molte aziende di resistere. È stato vitale l’appoggio e la vicinanza degli istituti di credito di matrice locale e in particolare delle banche di credito cooperativo, che lontane da logiche di speculazione tipiche dei grandi istituti, hanno continuato a credere e ad investire, seppur con la necessaria prudenza sugli imprenditori locali”.

Il sistema della garanzia fidi, ha aggiunto De Simone “è in evoluzione, e per rispondere ai cambiamenti in atto, da oltre un anno Fidimpresa Viterbo è capofila di una rete confidi denominata Fidinrete e che con lo spirito di fare squadra e raggiungere obiettivi più ambiziosi ha unito 20 confidi del sistema Confartigianato. La partecipazione alla rete consentirà in questo 2017 di patrimonializzare il confidi valorizzando le strutture di garanzia come esempio virtuoso di un sistema che da mezzo secolo accompagna lo sviluppo delle nostre aziende”.

Fidimpresa Viterbo: nel 2016, 7 milioni per finanziare le imprese