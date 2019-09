Fiditalia, 4 nuovi punti di credito a Lucca, Rimini, Ancona e Maglie

Fiditalia mette così a segno un ulteriore importante risultato nella propria strategia di sviluppo della rete commerciale sul territorio nazionale, che nei primi sei mesi del 2019 rispetto alo stesso periodo del 2018 ha generato il seguente incremento dei volumi:

– in Toscana, + 20% per i prestiti personali e +18% per il credito “altro finalizzato”;

– in Emilia Romagna, + 31% per i prestiti personali e + 19% per il credito finalizzato auto;

– nell’area Abruzzo Molise e Marche + 38% per i prestiti personali e + 35% per la cessione del quinto dello stipendio/pensione;

– in Puglia, +41% per i prestiti personali e + 7% per la cessione del quinto dello stipendio/pensione.

All’interno dei punti credito il cliente può accedere a un’ampia gamma di soluzioni di credito su misura (prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione), avvalendosi del supporto di consulenti specializzati, a disposizione per fornire supporto e informazioni utili a effettuare scelte di credito consapevoli.

I nuovi sportelli finanziari si affiancano agli oltre 140 distribuiti in tutta Italia.