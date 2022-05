Fiditalia aderisce a Valore D

Fiditalia è entrata a far parte del network di Valore D. “Per Fiditalia l’adesione a Valore D significa proseguire nell’impegno in favore dell’inclusione, dell’equità e della parità di genere e valorizzare le diversità e i talenti di ciascuno, potenziando il senso di responsabilità personale nell’essere veicolo di azioni inclusive”, ha commentato l’amministratore delegato Alain Hazan.



Valore D, nata nel 2009, è la prima associazione di imprese in Italia che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese, fornendo alle imprese strumenti efficaci e confronto interaziendale e con le Istituzioni. Oggi affianca oltre 270 imprese e fornisce know how e strumenti efficaci per l’attuazione di una strategia di diversity & inclusion.

Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da 40 anni nel mercato del credito al consumo, offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Fiditalia è presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 10 aree territoriali e oltre 150 agenzie.