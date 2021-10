Fiditalia al “Bicocca Career Fair”, virtual edition

Fino al 5 novembre Fiditalia sarà presente al Bicocca Career Fair, nelle giornate tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2021.

L’appuntamento è diviso in due sezioni; la prima, nelle giornate fino al 29 ottobre, dedicata alle presentazioni aziendali, mentre la seconda, dal 2 al 5 novembre, è invece focalizzata sui colloqui individuali.

Il Bicocca Career Fair, anche quest’anno in modalità digital a causa dell’emergenza Covid, si conferma come un evento unico per tutti gli studenti e laureati dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca interessati a confrontarsi con le risorse umane di aziende ed enti che sono alla ricerca di figure professionali qualificate. L’iniziativa si inserisce all’interno del Bicocca Job Days, giunto alla sua settima edizione.

I candidati interessati a lavorare presso Fiditalia hanno quindi la possibilità di conoscere l’azienda, presentare il proprio curriculum vitae ed effettuare un primo colloquio con i referenti HR, approfondendo le opportunità di lavoro e i percorsi di carriera offerti.

Fiditalia è da sempre alla ricerca di figure talentuose pronte a mettersi in gioco in una realtà solida, dinamica e in continua evoluzione. Un ambiente di lavoro in cui ognuno può crescere, sviluppare il proprio potenziale e condividere i valori aziendali mutuati da Société Générale, il gruppo bancario internazionale al quale Fiditalia appartiene: spirito di squadra, responsabilità, impegno e innovazione.

In modo particolare, la ricerca riguarda gli ambiti commerciale, crediti, finance e risk.

Fiditalia attribuisce particolare importanza alla formazione quale strumento essenziale per la crescita professionale del personale, poiché la competenza dei propri collaboratori è il primo fattore di successo per l’azienda.

L’offerta formativa infatti è ampia, grazie all’utilizzo di varie metodologie e strumenti innovativi: dal digital learning, all’e-Learning. Inoltre vengono organizzati percorsi su misura personalizzati per favorire la crescita personale e professionale e raggiungere gli obiettivi di business.

In particolare, Fiditalia dedica un’attenzione particolare ai millennial a quali è dedicato il Fidynet Generation. Si tratta di un “talent program” che oltre ai corsi formativi istituzionali finalizzati a rafforzare le competenze manageriali e le soft skills, prevede anche una formazione specifica per i percorsi professionali nelle aree sopra elencate.

Fidynet Generation fornisce l’opportunità ai giovani di intraprendere un percorso di accelerazione del proprio sviluppo professionale, mettendo in luce il talento di ognuno.

Il processo di selezione è curato dalla direzione Human Resources insieme ai responsabili dell’area di business interessata. Per chi fosse interessato, è possibile inviare il proprio cv a selezione@fiditalia.it