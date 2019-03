Fiditalia al Made Expo

di

Fino al 16 marzo Fiditalia è al Made Expo, la Fiera biennale internazionale dell’architettura e delle costruzioni che si svolgerà a Fiera Milano Rho. Fino al 16 marzoè al Made Expo, la Fiera biennale internazionale dell’architettura e delle costruzioni che si svolgerà a Fiera Milano Rho.

L’azienda è presente al MadeExpo per ascoltare le esigenze degli operatori e presentare i propri prodotti e servizi finanziari nei settori dell’efficientamento energetico degli immobili.

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si presenta come l’appuntamento più importante per creare dialogo e interazione di business tra le diverse componenti della filiera: oltre 900 espositori, con una vasta rappresentanza delle eccellenze nel mondo delle costruzioni, dell’architettura e dell’interior design, e più di centomila visitatori professionali attesi dall’Italia e dall’estero.

Fiditalia si posiziona come un partner strategico e come player finanziario di riferimento nel comparto della Green Finance. Grazie alla competenza e al know how sviluppati nel corso degli anni Fiditalia è in grado di offrire ai propri convenzionati e partner un supporto consulenziale su misura, con formazione e coaching continui e una rete commerciale specializzata, presente su tutto il territorio nazionale.

Fiditalia è al Padiglione 4 , stand N23 P20.

