Fiditalia all’Automotive Dealer Day

Anche quest’anno Fiditalia conferma la propria presenza in qualità di Silver Sponsor all’Automotive Dealer Day, principale evento B2B nel settore automotive in Europa, che torna a Verona dal 16 al 18 maggio 2017 presso il Centro Congressi Veronafiere.

L’Automotive Dealer Day, giunto oramai alla sua 15esima edizione, rappresenta il momento di incontro più prestigioso per case costruttrici, dealer e aziende del comparto.

L’edizione 2017 si inserisce in un contesto di mercato favorevole, caratterizzato da uno sviluppo dei volumi e da una significativa ripresa, dopo diversi anni di crisi. Infatti il mercato italiano dell’auto è cresciuto a due cifre anche nel primo trimestre del 2017, dopo un 2016 caratterizzato da un consistente aumento delle immatricolazioni.

Fiditalia, si legge in una nota, si distingue per la sua offerta “Captive” di finanziamenti e servizi accessori ai partner auto (accordi nazionali e concessionari) e nel confermare la sua partecipazione all’Add riafferma il suo posizionamento come azienda “specializzata” nel settore.

Parallelamente alla crescita delle immatricolazioni, prosegue il trend positivo che dallo scorso anno sta restituendo ossigeno alla dinamica dei prestiti alle famiglie per acquisti nel settore Automotive. Nel 2016, proprio il credito finalizzato all’acquisto di auto/moto ha continuato a trainare il mercato del credito al consumo, con un incremento delle erogazioni pari a 19,1%.

Fiditalia ha chiuso lo scorso esercizio con i volumi dei finanziamenti Automotive in crescita del 24%; il comparto Auto rappresenta da sempre il “core business” dell’azienda, coprendo il 55% dell’erogato totale.

L’appuntamento con l’Automotive Dealer Day, cui Fiditalia è “fedelissima”, costituisce dunque un’opportunità per rafforzare il posizionamento nel mercato e per entrare in contatto con nuovi partner commerciali.

