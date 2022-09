Fiditalia apre 7 nuovi punti credito

Fiditalia, società del gruppo Société Générale, ha inaugurato sette nuovi punti credito, che vanno ad aggiungersi ai 160 già presenti sul territorio nazionale. L’obiettivo, spiega un comunicato stampa, è “essere più vicina alla clientela ed offrire un servizio consulenziale su misura”.

Le città interessate sono Milazzo (Me), Isernia, Empoli (Fi), Rovigo, Battipaglia (Sa), Nichelino (To) e Monopoli (Ba). “All’interno dei punti credito, il cliente può accedere ad un’ampia gamma di soluzioni di credito su misura (prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione), avvalendosi del supporto di consulenti specializzati, a disposizione per fornire informazioni utili ad effettuare scelte di credito consapevoli”, prosegue la nota.

Fiditalia segnala inoltre di aver registrato un incremento dei volumi in tutte le aree territoriali. Nel dettaglio, nel primo semestre del 2022 si è verificato: