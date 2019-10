Fiditalia ottiene certificazione Uni Iso 45001 per salute e sicurezza sul lavoro

Fiditalia ha ottenuto la certificazione Uni Iso 45001:2018 per il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgssl). La società del gruppo Société Générale, presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo, è una delle prime aziende del comparto ad aver conseguito l’attestazione, che viene attribuita alle imprese che adottano un comportamento virtuoso per la protezione dei propri lavoratori.

“Intraprendere il percorso di certificazione UNI ISO 45001:2018 è frutto di una scelta volontaria di Fiditalia, che ha deciso di investire nel potenziamento delle politiche di prevenzione per migliorare la sicurezza, la salute e il benessere dei propri dipendenti e la sostenibilità dell’ambiente di lavoro”, si legge in una nota della società.

La verifica è stata condotta da Bureau Veritas, organismo internazionale leader a livello mondiale nei servizi di controllo e certificazione per qualità, ambiente, salute, sicurezza e responsabilità sociale. L’ente ha accertato l’adeguatezza dei modelli organizzativi applicati da Fiditalia, delle procedure e delle attività promosse in maniera continuativa per attuare e implementare nel tempo il Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, con un approccio volto alla prevenzione e al miglioramento costante.

In modo particolare, è stata attestata la conformità agli adempimenti previsti dalla norma vigente al fine di garantire la giusta tutela ai collaboratori, predisponendo ambienti di lavoro sicuri e salubri per minimizzare i rischi di infortuni sul lavoro e le patologie professionali.

Un ruolo fondamentale è attribuito alle iniziative di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori, con la consapevolezza che, per poter sostenere e attuare efficacemente le misure di prevenzione e tutela, è necessario il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli interessati.