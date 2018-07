Fiditalia e Mahindra: siglato accordo per l’offerta di finanziamenti per l’acquisto di veicoli della casa automobilistica indiana

di

Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo, e Mahindra Europe, società controllata al 100% da Mahindra & Mahindra Ltd che distribuisce i veicoli Mahindra in Europa, hanno sottoscritto un accordo commerciale finalizzato all’offerta di finanziamenti per l’acquisto di auto della casa produttrice indiana.

L’accordo prevede la possibilità, per la rete dei concessionari Mahindra, di offrire alla clientela piani di rimborso rateali.

Il gruppo automobilistico Mahindra, approdato in Europa nel 2002 e conosciuto per il modello KUV100, suv compatto che sta conquistando una quota importante del mercato automotive europeo, oltre che per il modello top di gamma XUV500, punta in questo modo a rafforzare la propria presenza in Italia affidandosi a un partner di rilievo nel campo del credito al consumo come Fiditalia, che grazie a questo accordo conferma ulteriormente il proprio ruolo di operatore primario nel car finance e nel business captive.

Alla base della partnership, un comune denominatore: innovazione per essere sempre più vicini alle esigenze della clientela e affidabilità delle prestazioni.

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da oltre trentacinque anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 11 aree territoriali e oltre 140 agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi.

Mahindra & Mahindra Ltd. è una realtà molto importante in ambito internazionale a livello globale, ancora tutta da scoprire in Europa, operativa anche nei settori nautico, aeronautico, dei mezzi agricoli, dell’innovation technology, degli investimenti immobiliari, e altro ancora. Marchio leader in India nella produzione di suv, ha più di 70 anni di storia, conta oltre 200.000 dipendenti, copre 100 mercati in 6 continenti, raggiunge 19 miliardi di dollari di fatturato. Detiene il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie in Pininfarina, SsangYong Motor Company e Peugeot Scooters. Nel 2016 ha acquisito i marchi motociclistici Bsa e Jawa. Molto attiva nel motorsport, Mahindra vanta come costruttore un’attività racing ad ampio raggio che ha il fulcro nella partecipazione al Campionato Fia Formula E, a riprova della grande capacità ingegneristica dell’azienda.

Fiditalia e Mahindra: siglato accordo per l’offerta di finanziamenti per l’acquisto di veicoli della casa automobilistica indiana ultima modifica: da