Fiditalia e SunPower: una partnership a sostegno del fotovoltaico italiano

Attraverso la partnership, Fiditalia finanzierà l’acquisto di impianti fotovoltaici con tecnologia SunPower, offrendo tempestività nella valutazione della domanda di finanziamento e piani di ammortamento personalizzati.

La partnership è rivolta a chi intende richiedere un finanziamento per installare nella propria abitazione un sistema fotovoltaico ad alta efficienza di SunPower. Le soluzioni finanziarie su misura sono pensate per coprire l’acquisto chiavi in mano dell’impianto fotovoltaico.

“Fiditalia da tempo si pone sul mercato italiano come società di riferimento per la Green Finance – ha dichiarato Alain Hazan, amministratore delegato di Fiditalia -. Questo con la consapevolezza che il mondo del credito può giocare un ruolo importante nel sostenere l’efficienza energetica e i consumi eco-compatibili. Siamo orgogliosi di lavorare con un brand come SunPower nella direzione di un futuro sostenibile, con l’impegno di fornire l’eccellenza in termini di prodotti e servizi e di garantire un’offerta diversificata e mirata per la clientela”.

“I finanziamenti di Fiditalia stanno consentendo a SunPower di completare la propria offerta residenziale per permettere a un numero sempre maggiore di italiani di acquistare la tecnologia fotovoltaica più efficiente ed affidabile disponibile sul mercato – ha commentato Jim Dawe, vice presidente e general manager di SunPower in Europa -. I sistemi fotovoltaici SunPower, a parità di superficie occupata, generano il 45 per cento in più di energia rispetto ai sistemi convenzionali nel corso nel primo anno, offrendo estetica e durata superiori”.