Fiditalia lancia un simulatore finanziario e la firma digitale per il leasing

Fiditalia lancia un portale dedicato al leasing nel quale sono state integrate le funzioni di simulazione finanziaria e caricamento della pratica. Lo ha annunciato oggi la società, aggiungendo che il nuovo simulatore è direttamente integrato nel front end per la vendita già in uso, in modo da consentire all’intermediario (dealer o agente Fiditalia) di calcolare il preventivo del finanziamento e di caricare le pratiche in autonomia.

“L’applicativo dispone di funzionalità avanzate che garantiscono sicurezza e conformità: prende infatti in considerazione tutti i parametri necessari per calcolare, oltre al canone da versare ogni mese, anche il costo complessivo del finanziamento – si legge in un comunicato stampa -. Se il preventivo risponde alle aspettative del cliente, il caricamento della pratica risulta comodo e veloce: i dati vengono recuperati dalla simulazione e non devono essere nuovamente inseriti“.

Fiditalia indica tra i benefici “più efficienza nell’istruttoria e documentazione precontrattuale e contrattuale sempre presenti nello stesso portale presso il convenzionato, da mettere a disposizione del cliente. Praticità, sostenibilità e trasparenza per garantire il servizio migliore. Inoltre il processo si arricchisce della possibilità per i clienti di firmare digitalmente il contratto di leasing”.